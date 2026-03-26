福岡県田川市の保育園で、園児9人に暴行を加えた罪に問われている元保育士の女の裁判です。被告の女に対し26日、拘禁刑2年、執行猶予4年の判決が言い渡されました。



判決を受けたのは、福岡県田川市の元保育士、中村麗奈被告（25）です。



起訴状によりますと、中村被告は去年7月から8月にかけて、当時、保育士として勤務していた田川市の松原保育園で、5歳から6歳の園児9人に対し、頭をたたいたり、昼食の時間に食べ物を口に押し込んだりするなどの暴行を加えた罪に問われていました。





【詳しく】

26日の判決公判で、福岡地方裁判所田川支部の中山知裁判官は「本来は信頼できるはずの先生から受けた暴力による身体的、精神的な痛みは軽視できない」とした一方で、今後は子どもに関する仕事を避けるとの意思を示し、反省の態度を示しているとして、拘禁刑2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

判決では「9人もの園児に繰り返し暴力を振るっている。抵抗する力や、被害を適切に伝える力を十分に持たない園児に対し、何度も暴力を振るい悪質」としました。



その上で「被告は動機・経緯に関し、複数の行事を同時進行させて準備する中で、余裕がなくなってしまった旨を述べている。確かに、保育士として勤務するにあたって悩みを抱えていたことがうかがえるものの、園児に暴力を振るったからといって問題は何ら解決するものではなく、みずから保育の目的に反する状況を作り出してしまった動機、経緯に特段の酌むべき事情があるとは言えない」と指摘しました。



一方、すでに保育園を解雇されていて、今後は子どもに関する仕事は避けるとの意思を示していること、各犯行を認め、園児に嫌な思いをさせてしまい、また保護者にとって大切な子らを傷つけて申し訳ない、深くお詫びしたいと述べて反省の態度を示していることなどを考慮し「今回は社会で更生の機会を設けることが相当」として、執行猶予付きの判決を言い渡しました。