桜の木を巡っては、こんな事故も起きています。

【写真を見る】相次ぐ桜の“倒木” ソメイヨシノは老木化…幹を食い荒らす“外来生物”も 名古屋では“ジンダイアケボノ”への植え替え進む

3月7日、東京都世田谷区の砧公園で、高さ10メートルを超えるソメイヨシノが倒れ、70代の女性が下敷きになり、けがをしました。

公園の事務所によりますと、毎日職員が巡回し目視で点検を行っていましたが、木が倒れる前に目立った異常はなかったということです。

東海地方でも桜の“倒木”事故が

同様の事故は、東海地方でも…





（松本アナ 2025年4月）「桜の木が地面から1メートルほどの高さで折れて倒れています」瑞穂区の山崎川でも去年4月にソメイヨシノが倒れ、50代の女性が乗っていた自転車の前かごにぶつかり、軽いけがを負いました。

（近隣住民 2025年）

「どれが倒れても不思議じゃない」

「びっくりしました。きのう風があったといっても、あれぐらいの風で倒れるような太さじゃない」



ソメイヨシノは戦後一斉に植えられた品種ですが、寿命は60年～80年ほど。「樹木医会愛知県支部」によりますと、折れたソメイヨシノは、外からは異常は確認出来なくても、中が腐っている可能性があり、強風や幹の重さに耐えられなかったとみられています。

倒れた街路樹が車を直撃したことも

突然の倒木は、ソメイヨシノだけでなく…



2022年の名古屋市栄では、街路樹が大きな音とともに根元からへし折れ、車を直撃したことがありました。

（大石邦彦アンカーマン 2022年 名古屋･中区 栄）

「倒木を見ると、根本からぽっきりと折れています」



このときの原因も、幹の中が腐り、風に耐えられず、倒れたとみられています。

倒木には寿命以外の要因も…

そして近年、樹木が倒れるのには木の寿命以外にもこんな要因が…



中国原産の特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」。サクラやモモ、ウメなどの樹木を内部から食い荒らす害虫で、2012年に国内で初めて愛知県で確認されて以降、全国で被害が相次いでいます。

この虫がついた樹木は倒木の危険性が高まるため、やむなく伐採されることに。名古屋市港区にある戸田川緑地でも桜並木が被害にあい、一部が伐採されました。



（来園者 2025年）

「きれいなトンネルみたいになっていたのに、一本一本切られてしまって寂しいね」

桜の名所「山崎川」の桜並木に変化…

（松本道弥アナウンサー）

「山崎川の桜並木でも去年倒木がありました。手すりを見るとゆがんでいるのが分かります。倒木した桜はすでに切り株になっています」

去年倒れた桜を、きょう改めて確認しました。



（瑞穂土木事務所 佐藤慶和所長補佐）

Q.いつ桜を切った？

「切ったのは2月。倒木があってから緊急で山崎川の桜を全部確認して、この桜や他にも約40本悪くなっているものがあり、2月3月ですべて伐採した」

Q.植え替える桜はソメイヨシノ？

「ソメイヨシノではなく、ジンダイアケボノ。ソメイヨシノの後継の樹種を植える」

ジンダイアケボノの特徴は？

山崎川のソメイヨシノは、昭和初期に多く植えられたと言います。2020年の調査では、寿命が訪れ倒木のおそれがあったのは約60本でした。

（佐藤所長補佐）

Q.ずいぶん若い桜があるが

「ソメイヨシノの後継樹種として、全国的に植えられているもの。病気に強く、花が咲く時期もソメイヨシノに近い。景観を崩さず、きれいにピンクに咲くのがジンダイアケボノの特徴」

植え替えで桜並木はどうなる？

「ジンダイアケボノ」は病気に強く、幹が腐って倒れるリスクを減らせるとのこと。名古屋市は、ジンダイアケボノへの植え替えをこれまで行ってきましたが、現在40本の植え替えが完了したということです。



（佐藤所長補佐）

Q.順番に植え替えると、しばらく桜並木は見られなくなる？

「一気にやると、全部（木が）小さくなり迫力も少なくなるが、毎年植え替えをすることで、ジンダイアケボノもちょっとずつ大きくなる。この景観を保っていきたいという思いで、これからも引き続きやっていきたい」

ソメイヨシノとの見た目に違いは？

ソメイヨシノとの見た目の違いは、花のピンク色が若干濃いという点です。



（花見客）

Q.ソメイヨシノとの違い分かる？

「分からんね」

「ちょっと色が濃くてきれいでした。シュッと上に伸びている感じ。ソメイヨシノとはまた違ってきれいでした」

倒木の危険性を見極めるには？

では、私たちが桜が倒れる危険性を事前に察知することは可能なのでしょうか。見極め方を伺いました。



（佐藤所長補佐）

「外から見て分かるものだと、キノコが生えていると周辺が弱っている。穴が空いていても弱ってきているので、倒木のリスクが高くなる。市民に親しんでいただける景観を、これからも守っていきたい」