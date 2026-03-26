KANEBO新作モイスチャライザーで叶える♡ベタつき＆乾燥ケア

ベタつくのに乾燥する…そんな複雑な肌悩みに寄り添うKANEBOの新作モイスチャライザーが登場。2026年4月10日より発売される「カネボウ スキン コンダクター」は、皮脂の“質”に着目した新発想の保湿クリーム。軽やかな使い心地としっかりとしたうるおいを両立し、毎日のスキンケアを格上げしてくれる注目アイテムです♡

皮脂の“悪玉化”に着目した新発想

「カネボウ スキン コンダクター」は、皮脂の量だけでなく“質”に着目したモイスチャライザー。「悪玉化する皮脂」がバリア機能を低下させ、乾燥や肌あれを引き起こす点にアプローチします。

コンダクトPHS*¹（保湿）を配合し、うるおいを与えながら肌を守ることで、健やかなコンディションへと導きます。

*¹：フィトスフィンゴシン・BG（保湿）＊²：オレイン酸や8Z-オクタデセン酸など

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バリア機能を支える保湿設計

乾燥から肌を守るために、複合保湿成分「バリアモイスチャーコンプレックス³」を配合。セラミド機能成分⁴を含み、角層のうるおい保持力をサポートします。

肌に水分を抱え込むようにキープし、乾燥しにくいなめらかな肌へ。毎日のスキンケアで、ゆらぎにくい肌状態を目指せます。

*³：セラミド機能成分（セチルPGヒドロキシエチルパルミタミド）、ハウチワマメエキス（加水分解シロバナルーピンタンパク）、エチルグルコシド、スイカズラ花エキス、アセチルグルコサミン、アスナロ枝エキス

*⁴：「セチルPGヒドロキシエチルパルミタミド」セラミドの働きを補い、うるおいを与える成分

軽やかなのにしっかりうるおう

浸透感高含水ラメラ処方により、みずみずしく肌になじみながらベタつかないテクスチャーを実現。

塗布後はうるおいを閉じ込めるヴェールを形成し、夜は翌朝まで、朝は夕方まで乾燥を感じにくい仕上がりに。メイクのりも整え、日中も快適な肌状態をキープします。

*⁵：角層まで

カネボウ スキン コンダクター



価格：6,600円（税込）

容量：60g

※表示価格はメーカー希望小売価格です

うるおいバランスを整えて健やかな肌へ♡

ベタつきと乾燥、どちらにも悩む肌に寄り添うKANEBOの新作モイスチャライザー。軽やかなのにしっかりうるおいを守る処方で、毎日のスキンケアがより心地よい時間に変わります。

季節の変わり目やゆらぎがちな肌にもおすすめ♪理想の水油バランスを目指して、新しいスキンケア習慣を取り入れてみてくださいね。