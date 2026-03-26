落語家の笑福亭鶴瓶（74）が25日深夜放送のBSテレ東「素っ頓狂な夜」（水曜深夜0・30）に出演。かつて魚介類に寄生している寄生虫「アニサキス」による食中毒になったことを明かした。

リリー・フランキーがかつて寿司店で隣になった人物が「アニサキス」による食中毒になったと明かすと、鶴瓶は「アニサキスであたったことありますか？」と質問。リリーは「俺まだないんですよ」と語り、鶴瓶は「俺あるんですよ。もう信じられやんぐらい痛いよ」と振り返った。

リリーが「本当に痛いんだってね。それで2回目は死ぬらしいじゃないですか」とさらに症状が重くなると心配した。「2回目の方がアナフィラキシーショックとか、何かしら反応が出てっていうのがあるから、1回なったらみんなもう次のこと考えて」と続けると、鶴瓶は「青ものやめて。やめやめ、もうほとんど食べないですね」と打ち明けた。

リリーが「でもアニサキスって青ものじゃないものにも入っているんですよ」と続けると、鶴瓶は「そうそうそう。そうですよ」と同調。また鶴瓶は「僕はね、コハダであたったんですよ。コハダが好きで、それであたったんですよ」と回顧した。