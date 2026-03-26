元フジテレビでフリーアナウンサーの平井理央（43）が25日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。8歳長女が友人の家に遊びに行った時の驚きのエピソードを語った。

この日は「東名阪の女が大激論SP“東京・名古屋・大阪” 最も魅力的な都市はどこだ！？」をテーマにトークを展開。

東京出身の俳優の藤岡弘、の長女で女優の天翔愛が「中学時代の友達の誕生会で、家にお寿司屋さんを呼んでいたりとか、千疋屋のフルーツが並んでいたんですよ」と語り、さらに「呼ばれて行ったんですけど、来てくれてありがとうというお礼で、ディオールのリップを頂いたんです。中学生ぐらいで」と驚きの体験を語った。

すると平井も「本当に大げさな話ではなくて」と言い、「うちも小学生の娘が、お友達の家に遊びに行ったんですね。夕飯におすしをとってくれたらしいんですけど、よくよく聞くと久兵衛のおすしだった」と、有名高級すし店「銀座久兵衛」のすしだったと語り「追加で菓子折りを持って行きました」とした。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也は「え〜！」とうなり、埼玉出身だが、渋谷に長年住んでいるという若槻千夏に「東京はそうなのか？」と聞くと、若槻は「これ、東京関係ないね！」と、地域ではなく周囲の環境だと断言していた。