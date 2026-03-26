【大阪府】市内から車で約30分のオアシス。“大阪の奥座敷”「伏尾温泉」の魅力とは？
伏尾温泉は、大阪府池田市伏尾町に位置する、豊かな自然に抱かれた温泉地です。かつては衣懸の松にちなんだ伝説も残る歴史ある地であり、昭和の中頃から本格的な温泉宿として発展してきました。
春の桜、夏の若葉、秋の紅葉と、窓の外に広がる渓谷の景色を眺めながらの露天風呂は格別です。大阪都心からわずかな時間で辿り着けるとは思えないほどの静寂が、訪れる人々の心をやさしく癒やしてくれます。
歴史と花を楽しみたいなら、「久安寺」への参拝がおすすめ。特に初夏のあじさいが池に浮かぶ光景は圧巻の美しさです。春は牡丹やツツジ、秋は紅葉、冬はサザンカといった季節ごとの自然を堪能できるところも魅力です。
温泉街での食事には、猪肉を使った「ぼたん鍋」など、北摂の山里ならではの味覚を堪能するのも伏尾温泉ならではの楽しみ方です。
この記事の執筆者： All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
大阪都心からも好アクセスな自然スポット泉質はラジウム温泉（放射能泉）です。成分が体内に吸収されることで新陳代謝を促進し、免疫力を高める効果があるとされています。
春の桜、夏の若葉、秋の紅葉と、窓の外に広がる渓谷の景色を眺めながらの露天風呂は格別です。大阪都心からわずかな時間で辿り着けるとは思えないほどの静寂が、訪れる人々の心をやさしく癒やしてくれます。
「伏尾温泉」周辺には何がある？伏尾温泉の周辺には、ファミリーからカップルまで楽しめる観光スポットが充実しています。特筆すべきは、世界初のインスタントラーメン誕生の地である池田市のシンボル「カップヌードルミュージアム 大阪池田」です。自分だけのオリジナルカップヌードル作りは、現在も変わらぬ人気を博しています。
歴史と花を楽しみたいなら、「久安寺」への参拝がおすすめ。特に初夏のあじさいが池に浮かぶ光景は圧巻の美しさです。春は牡丹やツツジ、秋は紅葉、冬はサザンカといった季節ごとの自然を堪能できるところも魅力です。
温泉街での食事には、猪肉を使った「ぼたん鍋」など、北摂の山里ならではの味覚を堪能するのも伏尾温泉ならではの楽しみ方です。
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