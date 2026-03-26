双子のジャイアントパンダ「チエンラン」と「チエンイー」が屋外デビュー―上海市

上海野生動物園が飼育している双子のジャイアントパンダ「芊然（チエンラン）」と「芊逸（チエンイー）」は生後満7カ月を迎えました。園側は、この姉と弟が自然環境によりよく適応できるよう、3月25日から屋外での活動を開始させました。

上海野生動物園パンダ館の屋外エリアに同日午前9時、晴天の中、「チエンラン」と「チエンイー」が屋外へ出て、活動を始めました。遊具の棚でウォーミングアップした後、姉の「チエンラン」はブランコに興味を持ち、軽く揺れる感触を体験した後、黄色の大きなローラーにも挑戦しました。

弟の「チエンイー」は2回も遊具の棚の頂上に登ろうとしました。その無邪気な動作に、観光客らは次々と写真を撮っていました。

上海野生動物園動物管理部の担当者によると、パンダは野生環境では、生後4〜6カ月頃から登る技術を学び始めるとのことです。これは自然環境に適応し、天敵を避けるための重要なスキルとなります。

満7ヶ月を迎えた「チエンラン」と「チエンイー」は、体重が14キロを超えていますが、食事は依然としてミルクが中心です。目下のところ、パンダ2頭の屋外活動時間は30分以内に抑えられており、今後は状況に応じて徐々に延長されます。（提供/CGTN Japanese）