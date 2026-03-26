seizaの新曲「恋文学」（読み：れんもんがく）が、4月2日より放送開始のドラマ『るなしい』（テレビ東京系）のエンディングテーマに決定した。

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同楽曲はドラマのために書き下ろされたもので、透明感と壮大なスケール感をあわせ持った一曲に。不器用ながらも強く生きる登場人物たちを肯定するような、優しさをはらんだ、物語の終わりに深い余韻を刻む楽曲となっている。

原菜乃華が主演を務める同ドラマは、意志強ナツ子による同名漫画が原作の、美しくも残酷な“宗教純愛サスペンス”だ。なお、seizaにとって今回が初のドラマタイアップとなる。

・seiza コメント

何かに魅了されて生きていくことの危うさ、そして美しさを僕は知っています。沢山のものを手放しながらも、過去の自分自身を救えると信じ、長い間続けてきた僕の音楽を、作品の小さな歯車のひとつとして組み込んでいただけたことを誇りに思います。原作「るなしい」の放つ唯一無二の空気感がどのように映像化されるのか、とても楽しみです。放送が待ち遠しいです。

・原菜乃華 コメント

儚さを感じる切ないメロディーと、誰かに惹かれていく想いの危うさが繊細に描かれていて、歌詞も素敵で何度でも聴いてしまいます。ドラマを観終わったあとも、物語の余韻が静かに残り続ける、そんな印象的な楽曲だと感じました。ぜひ最後まで、この楽曲とともに楽しんでいただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）