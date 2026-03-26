◇第98回選抜高等学校野球大会(26日、甲子園球場)

春の選抜高校野球の大会8日目。この日は予定されていた2回戦の3試合と、前日に雨で順延となった1試合が行われました。

大黒柱の菰田陽生選手をケガで欠く山梨学院は、大垣日大と対戦。2戦連続で先発を務めた渡部瑛太投手は初回に先制ソロを許しますが、その後は立て直し2回から6回まで安定したピッチングでヒットを許しません。すると6回裏に打線が奮起し、四球と連打で同点。さらに7回にも1死から連打と四球で満塁のチャンスを作り、2死となった後に石井陽昇選手が2点タイムリーヒットを放ち勝ち越しに成功します。その後も好投した渡部投手は9回1死から2塁打を浴び降板。後を継いだ抑えの木田倫大朗投手も、残る2つのアウトを打者2人で仕留め、山梨学院がベスト8進出を決めました。

東北と対戦した英明は1-1の同点で迎えた4回に2死1、2塁のチャンスを作り、連打で2点を勝ち越します。6回には1死満塁で太田丈士選手の犠牲フライ、さらに2死1、3塁で松原蒼真選手が2点タイムリー2塁打で3点を追加。6-1とリードし終盤を迎えます。投げては6回まで1失点の先発・松本倫史朗投手が力投。7回、8回と1点ずつ失点するも、9回を投げきり3失点でまとめてチームを勝利に導きました。

第3試合に登場した大阪桐蔭は、三重と激突。初回に打線が幸先よく1点を先制すると、その裏に2点を奪われ逆転されます。それでも何度も打線が奮起。2回、3回、4回と得点を重ね5-2と一時3点リードを奪います。しかし4回裏に三重の反撃。2死2、3塁のピンチで先発・吉岡貫介投手が2度の暴投で2点を失い、さらに5-4で迎えた8回裏には犠牲フライで同点に追いつかれます。9回裏には大阪桐蔭がサヨナラのピンチを迎えますが、レフトの仲原慶二選手が本塁刺殺のファインプレーでチームを救うと、延長タイブレーク10回表には、大阪桐蔭が中島斉志選手の犠牲フライで勝ち越しに成功。その裏を3番手の小川蒼介投手が気迫のこもった投球で抑え、接戦を制し準々決勝進出となりました。

昨日雨で順延となった専大松戸と九州国際大付の試合も終盤まで1点差の熱戦となります。昨秋の神宮大会覇者と対峙した専大松戸は、2回までに2点を失いますが、打線が2回に1点を返すと3回には1死満塁からショートへの内野安打で同点。続く瀬谷鷹我選手がレフト前ヒットで1点追加し3-2と勝ち越します。5回に両チーム1点ずつ加えた後、専大松戸は7回に1点追加、8回には指名打者の吉田颯人選手が打力発揮の3ランで8-3と突き放しました。守りでは5回途中から専大松戸のエース、門倉昂大投手が2番手で登場。9回までの4.1イニングをしっかり無失点で抑え、優勝候補の一角を撃破しました。

これでベスト8に進出する8校が出そろい、明日27日には準々決勝4試合が行われます。

▽3月26日 大会8日目結果

＜2回戦＞

山梨学院(山梨)3-1 大垣日大(岐阜)

英明(香川)6-3 東北(宮城）

大阪桐蔭(大阪) 6-5 三重(三重)

専大松戸(千葉) 8-3 九州国際大付(福岡)

▽3月27日 大会9日目＜準々決勝＞中京大中京（愛知）vs八戸学院光星（青森）智弁学園（奈良）vs花咲徳栄（埼玉）専大松戸（千葉）vs山梨学院（山梨）英明（香川）vs大阪桐蔭（大阪）