国が「備蓄石油」放出　国内消費の1カ月分　ガソリン価格への反映は…アメリカとイランの停戦条件には大きな隔たり

ガソリン価格が今、大きく揺れています。

200円をつける店もあった先週と比べると、様相は一変。

どの店も、安くなっていました。

こうした中、政府は26日、石油製品の安定供給に向けた切り札として、石油の「国家備蓄」の放出に踏み切りました。

そうした中、ガソリン高騰のきっかけになったイラン情勢を巡っては…。

トランプ大統領：

我々は誰も見たことがないほどの勝利を収めている。イランとは交渉中だ。彼らは合意したくてたまらないが、それを言って国民に殺されるのを恐れている。我々に殺されることも恐れている。

戦闘終結に向けてアメリカ側は、イランに対しホルムズ海峡の開放など15項目の停戦案を提示。

一方、イラン国営メディアはイラン高官が5つの条件を示したと報じました。

攻撃や暗殺の完全停止や、ホルムズ海峡に対するイランの主権を認めることなどが条件だといいます。

お互いが提示した条件に大きく隔たりがあり、停戦に向けた糸口は見えていません。

イラン情勢の悪化で原油価格が高騰する中、日本政府が動きました。

ガソリンなど石油製品の安定供給のため、国が備蓄する石油の放出に踏み切ったのです。

全国11カ所の備蓄基地から放出予定の石油量は、国内消費の約1カ月分850万キロリットル。

すでに放出されている民間の備蓄と合わせると、45日分に当たります。

一時、200円を超える値も付いたガソリン価格の安定につながるのでしょうか。

東京・世田谷区のガソリンスタンド。

2週間前には185円だったレギュラー価格が先週は20円そして26日は8円下がり、1リットル当たり157円で販売していました。

シンエネハ八幡山SS 所長・佐藤大さん：

仕入れ価格も下がったのと、こういうご時世なので、本社の判断で値下げしました。

レギュラー1リットル当たりの全国平均価格は先週、初めて190円を突破。

しかし、政府の補助金の効果で今週は13円下がり177円70銭になりました。

所長の佐藤さんは「やっぱり安定した価格でお客さんに提供できればと思っています」と話しました。

一方、価格以前の問題も起きていました。

レギュラーの価格だけ消えている看板。

店は営業中ですが給油する車はありません。

福島市のガソリンスタンドではレギュラーガソリンが品切れに。

22日に在庫が尽きたといいます。

品切れを知らずに訪れる客も多く、スタッフが説明に追われていました。

イラン情勢の悪化で独立系のガソリンスタンドなどで在庫不足が深刻化。

元売り会社から入荷できない状態が続いていたのです。

すると「イット！」取材中、大きな動きが。

3日ぶりにガソリンが入荷したのです。

南福島ジャスモールSS 黒田拓店長：

こんなに（3日間も）品切れが続くことは初めて。

店長はガソリンを提供する準備で大忙し。

169円の値段を掲げると、続々と客の姿が。

しかし、入荷量には不安も…。

黒田店長によると「正直、週末まではもたないというくらいの量」だといいます。

次の入荷のめどは立っておらず、速やかな事態の収束を望んでいました。

原油不足の影響は静岡・浜松市でも。

浜松市が運営する温浴移設は、お湯を沸かすための重油が確保できなくなったため、25日から無期限の営業休止を決めました。

営業最終日となった24日の取材では、1700リッター入るタンクの残量は、750リットル。

半分を切っていましたが取引業者からは“在庫が確保できない”と連絡がありました。

残り少ない重油は同じ敷地内にあるデイサービス用の施設で使うといいます。

営業休止の知らせに常連客からは「仕方ない、ちょっと残念です」といった声も。

国家備蓄の放出で石油の安定供給につながることが期待されています。