全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）は２６日、茨城県坂東市で４月から本格稼働する冷凍野菜工場の完工式を開いた。

利便性の高い冷凍野菜の国内消費量は拡大傾向にあるため、高まる需要の取り込みを図る。

冷凍野菜の国産比率は５％にとどまり、輸入依存度の大きさが課題となっていた。一方、生鮮野菜の国内消費量は減少傾向にあり、近年は高温などによる不作で価格が急騰するケースもみられる。新工場には、生鮮野菜の不作時に国産の冷凍野菜を安定的に供給する狙いもある。

ＪＡグループでは既に北海道や九州に冷凍野菜の工場があるが、ＪＡ全農が保有する工場は初となる。新工場では国産のサツマイモやカボチャ、ナス、ニンジンを扱う。サツマイモは焼き芋にしたり、加熱後にピューレ状にしたりする。一般消費者向けと業務用のいずれにも対応し、将来的には葉物野菜の受け入れや冷凍焼き芋の輸出を視野に入れる。

新工場が立地する茨城県は、野菜の産地で消費地の首都圏に近い利点がある。規格外品も含めて買い取り、産地振興に貢献したい考えだ。ＪＡ全農の桑田義文理事長は２６日の完工式で「冷凍野菜の大半を輸入が占める現状に一石を投じ、国内の野菜産地の発展と販売先や消費者の満足感向上に力を尽くしたい」と述べた。