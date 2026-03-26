ＡＢＥＭＡの恋愛リアリティー番組「ラブパワーキングダム」に出演し話題となっているＲＩＳＥスーパーライト級王者の白鳥大珠（３０）が２６日、「ＲＩＳＥ ＥＬＤＯＲＡＤＯ」（２８日、両国国技館）を前に記者会見に臨み、出演の反響で四面楚歌となっている状況を明かした。

番組内で白鳥はモテ男ぶりを存分に発揮し、元ＡＫＢ４８でグラビアアイドルの永尾まりやと２０秒のロングキスを交わしたことなどが話題に。元ＯＮＥバンタム級王者のカピタンと対戦するが、「なんか、なぜかわかんないんですけど、日本でやるのに、カピタン応援が多い。それとＲＩＳＥからも今回カピタンを応援していいと煽られてる。全部が敵。しっかり勝って、俺が全部奪ってやろうと思ってます」と、言い放った。「マジでカピタン頑張れとか、２度とモテないようにボコボコにしろとか、失神させろとか、そういうコメントが多い。でもそれもそれで面白いなと。そうやって言ってくる人はもちろん俺みたいにできないんで。より勝った時が美味しいなと」と、不敵に笑った。