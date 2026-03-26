サモエド・ペンギン・キリンも…動物赤ちゃんデビュー相次ぐ　パンチくんに続け！期間限定「かわいさ」効果で来園者数増加

まもなくスタートする新生活シーズン。

人間たちと同じように、動物たちも“デビュー”シーズンを迎えています。

東京・浅草でにぎわっているのは、真っ白でもふもふのサモエドと触れ合える人気のペットカフェ「サモエドカフェ アル」。

大きいサモエドの中にいたひときわ小さい子は、2025年10月に生まれた生後5カ月のイブちゃん。

3月6日にお客さんの前にデビューしたばかりですが、すっかり人気者になっていました。

来店した人からは「めっちゃふわふわでぬいぐるみみたい」「（イブちゃんは）毛がやわらかい」「他の子はサラサラだけどイブちゃんはふわふわ」「人間になれていないソワソワ感が初々しい」といった声が聞かれました。

同じサモエドの赤ちゃんのごえもんくんは、かつて、初めてのお風呂に挑戦した時には戸惑うそぶりを見せながらも頑張り、もふもふだった毛が別人ならぬ“別犬”のように。

そんなごえもんくんは今ではすっかり大きくなり、現在、川越店の“店長”に就任したといいます。

あっという間に大きくなるサモエドの赤ちゃんの姿を見られるのは今だけです。

サモエドカフェアル・スタッフ：

イブちゃんは天真らんまんで、大きい子たちに負けないくらいパワフルな女の子。（毛の）生え替わりの時期になると急にボンっと大きくなるので、今しかこの小さいときは見られない。

新たなステージに“デビュー”する動物の赤ちゃんたち。

話題のデビューといえば、千葉・市川市の「市川市動植物園」で一躍人気者となったニホンザルのパンチくん。

人工哺育で育てられ、2026年1月に猿山デビューすると「＃がんばれパンチ」と大きな話題に。

最近では、お友達と遊ぶ様子も見られるといいます。

そんな“パンチくん効果”で、2025年度の来園者数は30万人を突破し史上最多。

毎日、大にぎわいです。

岡山・玉野市の「渋川動物公園」では“ベビーラッシュ”。

生まれたばかりの赤ちゃんたちが、すでに園内のアイドルとなっています。

一方、宮崎市の「宮崎市フェニックス自然動物園」で2025年10月に生まれたマサイキリンのシュウマくん。

2019年に絶滅危惧種に指定されていて、日本でわずか11頭しかいない希少なマサイキリンのうち4頭のファミリーが元気な姿を見せています。

静岡・沼津市の「伊豆・三津シーパラダイス」では、ふわふわの白い産毛が愛らしいゴマフアザラシの赤ちゃんが22日に生まれたばかり。

わずか3週間ほどでゴマ模様になっていくそうで、そんな赤ちゃんの時期にしか見られない白い姿がかわいいと話題になっています。

さらに、北海道・旭川市の「旭山動物園」でも15日にゴマフアザラシの赤ちゃんが誕生。

20日の春分の日の入園者数は、普段の休日の約1.5倍だったといいます。

北海道・稚内市の「稚内市ノシャップ寒流水族館」でも、多くの人が今しか見られないゴマフアザラシの姿を収めようとカメラを構えていました。

札幌市の「AOAO SAPPORO」では3月9日、世界一小さいペンギンといわれるフェアリーペンギンの赤ちゃんが誕生。

展示スペースへの“デビュー”はもう少しかかるといいます。

同じく一般公開を控えるのは、秋田・男鹿市にある「男鹿水族館GAO」のホッキョクグマの赤ちゃんです。

2025年12月に生まれ名前を募集したところ、1万7000件を超える応募があった注目のベビー。

4月25日の命名式で名前が発表されます。

そして、京都水族館でみられたのはくりくりとした目がチャームポイントのオットセイ、ちのわちゃんです。

2025年6月に誕生しましたが、すぐに授乳がうまくいかず人工哺育に切り替え育てられてきました。

2026年に入り、展示エリアへの“デビュー”に向けて練習を開始。

おさんぽの時間として館内に登場すると、話題になりました。

全国から多くのファンが駆けつけているといいます。

ちいちゃな動物たちのデビューが続く春。

SNSでは「いやされる」「元気が出る」といった声が相次いでいます。