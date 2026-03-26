石川県輪島市では、本格的な復興への足音が響き始めました。大規模火災で甚大な被害を受けた朝市通り周辺で、本格的な復興工事が始まりました。



山下 実々 記者：

「朝市エリアです。宅地などの再建に向けた復興工事が始まり、更地となった土地に再び重機の音が響いています」



朝市通り周辺の約5ヘクタールで、土地の区画整理を進めている輪島市。

26日から一部の工事が始まり、再建に向けがれきの撤去などが進んでいました。





奥能登随一の観光地として、コロナ禍前には年間80万人もの観光客が訪れていた輪島朝市。震災以降、静まり返っていた街。26日朝は違いました。輪島市本町商店街振興組合・高森 健一 理事長：「ここに4店舗、こちらにフードコートのタイプに5店舗」

輪島市が作成した新しい街の区割り案。



東西のラインを「にぎわいの軸」、南北を「連携の軸」と位置づけ、朝市の露店などが並ぶ多目的広場や復興公営住宅などが作られます。



輪島市本町商店街振興組合・高森 健一 理事長：

「10年以上前なんて、ここすごかったから。どうやったら元に取り戻せるかなって、解体始まったときも一歩目だったけど、さらにもう一歩先が始まった」



現在は輪島市内の商業施設で、出張朝市を開いているメンバーたちも…

朝市の組合員は：

「どんな建物になるか楽しみ。みんなと1年でも一緒に商売したい」



輪島市朝市組合・冨水 長毅 組合長：

「100店舗近い出店ができていないので、一人でも多く、また一緒に頑張ってもらいたい。今までにない朝市を、市民の方、全国の方にもきていただけるような、朝市を目指したい」



街に響き始めた復興への足音。



輪島市では、地権者の同意を得ながら順次、作業の範囲を広げ、2028年度には区画整理に伴う工事の完了を目指しています。

