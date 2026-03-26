現職との激戦を制し、石川県知事に初当選を果たした山野之義新知事。27日からの任期を前に馳知事から引継ぎを受けました。



「お疲れ様です」

「ご無沙汰しております」



知事職の引継ぎのため、馳知事のもとを訪れた山野新知事。



来年度予算の概要などの引き継ぎを受けました。



石川県・馳 浩 知事：

「行政の継続性という観点からもしっかりと引き継いでいただけることをお願いしたいと思います」





石川県・山野 之義 新知事：「知事が取り組んでこられたこと、先輩方が取り組んでこられたことを、いい形でしっかりと実を結びつけていきたい」

知事選の後、初めて会ったという2人。



山野新知事は…



石川県・山野 之義 新知事：

「いわゆるノーサイドという言葉がありますけれども、一緒に石川県を元気にしていこうという思いは全く同じですので、そういう気持ちで話をできました」



一方、退任会見に臨んだ馳知事。



今後、自らの震災への対応を伝えていく、語り部活動に意欲を見せました。

石川県・馳 浩 知事：

「あの震災の時、フェーズごとに私がどういう情報を集めて、どう判断したのかということを伝えていく」



県庁を後にする馳知事を大勢の職員が見送りました。



石川県・馳 浩 知事：

「たとえ知事ではなくても、馳浩として能登の復興のために、金沢のために、石川県のために全力を尽くすことを誓います」

「ありがとうございました。よしっ！」