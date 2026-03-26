第９８回センバツ高校野球大会は２６日、甲子園で２回戦４試合が行われ、８強が出そろった。

３年ぶりのセンバツＶを狙う山梨学院は、３−１で大垣日大（岐阜）を破り、２年ぶりの８強入りを決めた。初戦で左手首を骨折した最速１５２キロの二刀流・菰田陽生（３年）が先発を外れる中、終盤に勝ち越して接戦を制した。

昨秋の四国王者で明治神宮大会で４強入りした英明（香川）は東北（宮城）を６−３で下して、春夏通じて初のベスト８進出。１回戦で高川学園を５−３で下した勢いそのままに、２回戦も打線がつながった。

２年ぶり１６度目のセンバツ出場で春夏１０度目の全国制覇を目標に掲げる大阪桐蔭は、延長１０回タイブレークの末、６−５で三重に競り勝ち、ベスト８進出を決めた。２年ぶり１０度目の８強で、史上７校目の甲子園通算８０勝とした。

専大松戸（千葉）は昨秋の神宮大会王者・九州国際大付（福岡）に勝利し、３年ぶり２度目のベスト８進出を決めた。

この結果、２７日の準々決勝４試合は下記のように決まり、好カードがズラリと並んだ。熱戦に期待したい。

８時３０分 中京大中京−八戸学院光星

１１時 智弁学園−花咲徳栄

１３時３０分 専大松戸−山梨学院

１６時 英明−大阪桐蔭