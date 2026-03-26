今日26日(木)は大阪で桜の開花、岐阜で桜の満開の発表がありました。岐阜は平年よりも7日早く、2023年(3月23日)に次いで2番目に早い満開です。この先気温は平年並みか高い所が多く、明日27日(金)以降も続々と開花・満開の便りが届きそうです。

今日26日 大阪で開花 岐阜で満開

今日26日(木)は西から天気が回復に向かい、日差しの届いた地域では春本番の暖かさになりました。最高気温が18.5℃まで上がった大阪で桜が開花、4月中旬並みの19.7℃まで上がった岐阜では桜が満開になりました。大阪は平年・昨年より1日早い開花、岐阜は平年よりも7日、昨年より5日早く、2023年(3月23日)に次いで2番目に早い満開でした。





今日26日(木)で桜の開花は全国27地点となり、今年は平年よりも早いペースで桜が咲き始めています。

季節先取りの暖かさが続く

この先、気温は平年並みか高い所が多くなりそうです。明日27日(金)以降も、桜の開花・満開の便りは順調に届くでしょう。日本気象協会が発表している桜の満開予想によると、東京の満開日は明日27日(金)です。今週末には見頃を迎える所が多くなっていきそうです。



ただ、天気は数日の周期で変化します。お花見を予定されている方は、最新の予報を確認するようにしてください。