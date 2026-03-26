アジア株 軒並み下落、上海株は反落 アジア株 軒並み下落、上海株は反落

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東京時間17:45現在

香港ハンセン指数 24856.43（-479.52 -1.89%）

中国上海総合指数 3889.08（-42.75 -1.09%）

台湾加権指数 33337.62（-101.49 -0.30%）

韓国総合株価指数 5460.46（-181.75 -3.22%）

豪ＡＳＸ２００指数 8525.72（-8.54 -0.10%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75273.45（+1205.00 +1.63%）



２６日のアジア株は軒並み下落。米国とイランの停戦交渉の不透明感などを背景に売りが広がった。上海株は反落。１％超の下げとなっている。エネルギー関連株は上昇しているものの、他は幅広い業種で下落している。香港株は１．８９％安と大幅反落。インド市場は休場。



上海総合指数は反落。石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、石炭エネルギー会社の中国神華能源（チャイナ・シェンファ・エナジー）が買われる一方で、保険大手の中国人寿保険、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）、酒造会社の貴州茅臺酒、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網が売られた。



香港ハンセン指数は大幅反落。インターネット・メディアサービスの快手科技（クアイショウ・テクノロジー ）、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング、オンライン生活関連サービス企業の美団（メイトゥアン）、ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反落。投資銀行のマッコーリー・グループ、アルミニウム製品のアルコア、鉄道貨物会社のオーリゾン・ホールディングスが買われる一方で、不動産会社のグッドマン・グループ、探鉱採掘サービス会社のフォーテスキュー、航空会社のカンタス航空、小売会社のプレミエ･インベストメンツが売られた。

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