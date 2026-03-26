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みなさんの生活リズムは朝型ですか？夜型ですか？私はめっきり深夜まで起きられなくなってしまいましたが、3月27日(金)だけは夜更かししたいと思っています！なぜなら『千鳥ナイト』の放送があるから！放送に先駆け、一度見たら忘れられないギラギラなポスタービジュアルの制作舞台裏を公開します！

今回のビジュアルの鍵を握るのは、千鳥さんの代名詞とも言える“目ボケ”。そこに夜を彩るミラーボールを掛け合わせ、深夜ならではのフィーバー感を融合させました。

キャッチコピーは「ちどり明かそうぜ。」。「朝まで踊り明かすように、この日はテレビの前で一緒に夜更かししてほしい」という、遊び心と願いを込めています。

ポスター撮影日当日、スタジオに現れた大悟さんとノブさんは、この日のために用意されたスパンコールが眩い黄金スーツに身を包み登場。現場では『千鳥ナイト』の雰囲気作りのためにスモークがたかれ、ミラーボールが回転。

驚くべきは、その撮影手法です。「目ボケ」はCGじゃない！！

強烈なインパクトの「目に装着されたミラーボール」は、実は編集ではなく実写。特製ミラーボールメガネを実際に装着して撮影しました。

装着すると周囲は全く見えない状態。しかし、お二人はスタッフの指示に的確に応え、ポーズを繰り出します。視界ゼロでのプロ根性！その姿はまさに圧巻！ポスターにならなかったカットも、一枚の作品として成立するほど素晴らしい仕上がりでした。

強烈なビジュアルが完成し、あとは放送を待つのみ。金曜の深夜、最高の夜を過ごしましょう！放送終了後、見逃し配信もスタートします。寝過ごした方や全国の皆さんも是非ノブさんMCの『千鳥ナイト「ツッコミサーキット」』、大悟さんMCの『千鳥ナイト『ライフイズBET」』をお楽しみください！

放送日時： 3月27日(金) 深夜0時12分～

放送エリア： 関西ローカル

▼執筆者プロフィール

石D…『千鳥ナイト』の夜更かしに備え、少しだけ良さげなフェイスパックを購入。大学生ぶりの夜更かしフィーバーに気合十分です。放送翌日がお休みという幸運に感謝しつつ、万全の体制で“ちどり明かす”予定です。