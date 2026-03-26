将棋の王将戦。藤井六冠が｢かど番｣から大逆転で防衛です。

【写真を見る】藤井六冠が“大逆転”で防衛！王将戦｢かど番｣からの3連勝 ｢防衛を目指してというより目の前の一局に全力を尽くせればと｣ 棋王戦も防衛なるか

藤井六冠が永瀬拓矢九段の挑戦を受ける、王将戦七番勝負。3勝3敗のタイで迎えた天王山の第7局は、25日から大阪の関西将棋会館で行われ、きょう午後3時半過ぎ藤井六冠が89手で快勝。1勝3敗でかど番に追い込まれた第5局から3連勝での大逆転防衛で5連覇を達成しました。



（藤井聡太六冠）

｢厳しいシリーズだった。スコアとしては客観的に厳しいと感じていたので、防衛を目指してというより目の前の一局に全力を尽くせればと｣

同じく｢かど番｣乗り越え棋王戦も防衛なるか

次の大一番は、今月29日に鳥取市で行われる棋王戦第5局。王将戦と同じく、かど番からタイに戻して迎える最終局での逆転防衛を狙います。



｢棋王戦がまたすぐにあるので、本局と同じく盤上に集中する気持ちで頑張りたい｣