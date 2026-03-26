深刻化するSNS上での誹謗（ひぼう）中傷や性的ハラスメント根絶を目指す新プロジェクト「RESPECTion！（リスペクション）」の発足会見が26日、都内で行われ、共同代表を務める青学大陸上部長距離ブロックの原晋監督（59）、弁護士の松本泰介早大スポーツ科学学術院教授（45）らが登壇した。

選手や関係団体が一丸となって取り組み、啓発活動やシンポジウム、交流サイト（SNS）でのキャンペーンを通じ、中傷などの根絶とともに、選手に敬意を持ち、応援する機運の醸成を目指す。原監督は「体系的にスタートしたのは初めて。ある意味で画期的なプロジェクト」と抱負を語った。

原監督は「誹謗中傷はしてはダメ。皆さんが褒める方がアスリートは好記録が生まれる。誹謗中傷されるからスポーツをやりたくない、ではなく、皆さんから褒められるからやりたいというような意識改革がスタートしていく」と強調。「金メダル獲るのが称賛されるのではなく、それぞれの立場で頑張る文化を浸透させていく第一歩」と話した。

現役選手ではカヌー男子の羽根田卓也（ミキハウス）やレスリング男子の文田健一郎、樋口黎（ともにミキハウス）、体操女子の杉原愛子（TRyAS）が参加し、日本オリンピック委員会（JOC）や日本スポーツ協会、弁護士らも協力する。