　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月26日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　50(　　　50)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　18(　　　18)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　40(　　　16)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1653(　　1653)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1960(　　1146)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 193(　　 171)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 12584(　　3722)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 144(　　　40)
　　　　　 　 　 6月限　　　115055(　 50107)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1379(　　 739)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4502(　　1628)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 101(　　　55)
　　　　　 　 　 6月限　　　 73171(　 34525)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 152(　　 152)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 283(　　 283)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　96(　　　96)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6651(　　6651)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1372(　　1372)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 732(　　 732)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　18(　　　18)
　　　　　 　 　 6月限　　　 28048(　 28048)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース