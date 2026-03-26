主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月26日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月26日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 50( 50)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 18( 18)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 40( 16)
日経225ミニ 6月限 1653( 1653)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1960( 1146)
9月限 9( 9)
TOPIX先物 6月限 193( 171)
日経225ミニ 4月限 12584( 3722)
5月限 144( 40)
6月限 115055( 50107)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1379( 739)
9月限 7( 7)
日経225ミニ 4月限 4502( 1628)
5月限 101( 55)
6月限 73171( 34525)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 152( 152)
日経225ミニ 4月限 283( 283)
5月限 96( 96)
6月限 6651( 6651)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1372( 1372)
日経225ミニ 4月限 732( 732)
5月限 18( 18)
6月限 28048( 28048)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 50( 50)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 18( 18)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 40( 16)
日経225ミニ 6月限 1653( 1653)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1960( 1146)
9月限 9( 9)
TOPIX先物 6月限 193( 171)
日経225ミニ 4月限 12584( 3722)
5月限 144( 40)
6月限 115055( 50107)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1379( 739)
9月限 7( 7)
日経225ミニ 4月限 4502( 1628)
5月限 101( 55)
6月限 73171( 34525)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 152( 152)
日経225ミニ 4月限 283( 283)
5月限 96( 96)
6月限 6651( 6651)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1372( 1372)
日経225ミニ 4月限 732( 732)
5月限 18( 18)
6月限 28048( 28048)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース