　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1919(　　 959)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2139(　　1716)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2488(　　2422)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　17(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 398(　　 382)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 675(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 516(　　 444)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 475(　　 388)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1448(　　1128)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2458(　　2448)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 828(　　 329)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 888(　　 438)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　15(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 138(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　10(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1722(　　 943)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 775(　　 573)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5471(　　1783)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　85(　　　31)
　　　　　 　 　 6月限　　　 89627(　 36363)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 933(　　 607)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 9(　　　 5)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2939(　　1115)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　44(　　　36)
　　　　　 　 　 6月限　　　 49274(　 19810)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 360(　　 360)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　22(　　　22)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4345(　　4345)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 811(　　 811)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 642(　　 642)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　38(　　　38)
　　　　　 　 　 6月限　　　 21426(　 21426)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース