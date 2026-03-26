主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月26日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1919( 959)
TOPIX先物 6月限 2139( 1716)
日経225ミニ 6月限 2488( 2422)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17( 0)
TOPIX先物 6月限 398( 382)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 675( 0)
TOPIX先物 6月限 516( 444)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 475( 388)
TOPIX先物 6月限 1448( 1128)
日経225ミニ 6月限 2458( 2448)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 828( 329)
TOPIX先物 6月限 888( 438)
日経225ミニ 4月限 1( 1)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15( 0)
TOPIX先物 6月限 138( 0)
日経225ミニ 6月限 10( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1722( 943)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 775( 573)
日経225ミニ 4月限 5471( 1783)
5月限 85( 31)
6月限 89627( 36363)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 933( 607)
9月限 9( 5)
日経225ミニ 4月限 2939( 1115)
5月限 44( 36)
6月限 49274( 19810)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3( 3)
日経225ミニ 4月限 360( 360)
5月限 22( 22)
6月限 4345( 4345)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 811( 811)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 4月限 642( 642)
5月限 38( 38)
6月限 21426( 21426)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1919( 959)
TOPIX先物 6月限 2139( 1716)
日経225ミニ 6月限 2488( 2422)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17( 0)
TOPIX先物 6月限 398( 382)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 675( 0)
TOPIX先物 6月限 516( 444)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 475( 388)
TOPIX先物 6月限 1448( 1128)
日経225ミニ 6月限 2458( 2448)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 828( 329)
TOPIX先物 6月限 888( 438)
日経225ミニ 4月限 1( 1)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15( 0)
TOPIX先物 6月限 138( 0)
日経225ミニ 6月限 10( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1722( 943)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 775( 573)
日経225ミニ 4月限 5471( 1783)
5月限 85( 31)
6月限 89627( 36363)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 933( 607)
9月限 9( 5)
日経225ミニ 4月限 2939( 1115)
5月限 44( 36)
6月限 49274( 19810)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3( 3)
日経225ミニ 4月限 360( 360)
5月限 22( 22)
6月限 4345( 4345)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 811( 811)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 4月限 642( 642)
5月限 38( 38)
6月限 21426( 21426)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース