　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 12947(　 12001)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　15(　　　15)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 17583(　 16680)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　7902(　　6702)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 112(　　 112)
　　　　　 　 　 6月限　　　171671(　171668)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8030(　　6928)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　74(　　　74)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 22758(　 20690)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　6376(　　4676)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　71(　　　71)
　　　　　 　 　 6月限　　　114892(　114889)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1565(　　 721)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 891(　　 357)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2538(　　2538)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2934(　　2000)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10474(　　5915)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　18(　　　18)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7544(　　7456)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1547(　　1155)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8641(　　6747)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　63(　　　63)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8165(　　8165)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1568(　　1383)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8179(　　6868)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7197(　　7197)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6372(　　6186)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 14683(　 14054)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4097(　　3597)
　　　　　 　 　 6月限　　　 63865(　 63865)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 830(　　 584)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1190(　　 936)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2885(　　2885)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 997(　　 554)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1433(　　1276)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 220(　　 220)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　16(　　　 0)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 133(　　 133)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース