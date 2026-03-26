外国証券 先物取引高情報まとめ（3月26日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12947( 12001)
9月限 15( 15)
TOPIX先物 6月限 17583( 16680)
日経225ミニ 4月限 7902( 6702)
5月限 112( 112)
6月限 171671( 171668)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8030( 6928)
9月限 74( 74)
TOPIX先物 6月限 22758( 20690)
日経225ミニ 4月限 6376( 4676)
5月限 71( 71)
6月限 114892( 114889)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1565( 721)
TOPIX先物 6月限 891( 357)
日経225ミニ 6月限 2538( 2538)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2934( 2000)
TOPIX先物 6月限 10474( 5915)
日経225ミニ 4月限 18( 18)
6月限 7544( 7456)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1547( 1155)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 8641( 6747)
日経225ミニ 4月限 63( 63)
5月限 8( 8)
6月限 8165( 8165)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1568( 1383)
TOPIX先物 6月限 8179( 6868)
日経225ミニ 6月限 7197( 7197)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6372( 6186)
TOPIX先物 6月限 14683( 14054)
日経225ミニ 4月限 4097( 3597)
6月限 63865( 63865)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 830( 584)
TOPIX先物 6月限 1190( 936)
日経225ミニ 6月限 2885( 2885)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 997( 554)
TOPIX先物 6月限 1433( 1276)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 220( 220)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 16( 0)
日経225ミニ 4月限 133( 133)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12947( 12001)
9月限 15( 15)
TOPIX先物 6月限 17583( 16680)
日経225ミニ 4月限 7902( 6702)
5月限 112( 112)
6月限 171671( 171668)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8030( 6928)
9月限 74( 74)
TOPIX先物 6月限 22758( 20690)
日経225ミニ 4月限 6376( 4676)
5月限 71( 71)
6月限 114892( 114889)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1565( 721)
TOPIX先物 6月限 891( 357)
日経225ミニ 6月限 2538( 2538)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2934( 2000)
TOPIX先物 6月限 10474( 5915)
日経225ミニ 4月限 18( 18)
6月限 7544( 7456)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1547( 1155)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 8641( 6747)
日経225ミニ 4月限 63( 63)
5月限 8( 8)
6月限 8165( 8165)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1568( 1383)
TOPIX先物 6月限 8179( 6868)
日経225ミニ 6月限 7197( 7197)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6372( 6186)
TOPIX先物 6月限 14683( 14054)
日経225ミニ 4月限 4097( 3597)
6月限 63865( 63865)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 830( 584)
TOPIX先物 6月限 1190( 936)
日経225ミニ 6月限 2885( 2885)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 997( 554)
TOPIX先物 6月限 1433( 1276)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 220( 220)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 16( 0)
日経225ミニ 4月限 133( 133)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース