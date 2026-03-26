「日経225オプション」4月限コール手口情報（26日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
インタラクティブ証券 20( 20)
松井証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
インタラクティブ証券 10( 10)
楽天証券 2( 2)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 250( 50)
BNPパリバ証券 44( 44)
サスケハナ・ホンコン 32( 32)
JPモルガン証券 30( 30)
UBS証券 24( 24)
SBI証券 16( 10)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 200( 0)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
インタラクティブ証券 30( 30)
ABNクリアリン証券 28( 28)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
インタラクティブ証券 20( 20)
松井証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
インタラクティブ証券 10( 10)
楽天証券 2( 2)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 250( 50)
BNPパリバ証券 44( 44)
サスケハナ・ホンコン 32( 32)
JPモルガン証券 30( 30)
UBS証券 24( 24)
SBI証券 16( 10)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 200( 0)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
インタラクティブ証券 30( 30)
ABNクリアリン証券 28( 28)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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