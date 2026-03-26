　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万4625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万4500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　29(　　29)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　12(　　12)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　43(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 252(　 102)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　53(　　53)
ゴールドマン証券　　　　　　　　31(　　31)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　20(　　14)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 9(　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 150(　　 0)


◯5万3875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)


◯5万3750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万3625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　23(　　23)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万3500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　18(　　18)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース