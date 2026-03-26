「日経225オプション」4月限コール手口情報（26日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4625円コール
取引高(立会内)
日産証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
BNPパリバ証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 43( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
日産証券 1( 1)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
楽天証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 252( 102)
BNPパリバ証券 53( 53)
ゴールドマン証券 31( 31)
SBI証券 20( 14)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
楽天証券 7( 7)
安藤証券 1( 1)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SMBC日興証券 150( 0)
◯5万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
SMBC日興証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万4625円コール
取引高(立会内)
日産証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
BNPパリバ証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 43( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
日産証券 1( 1)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
楽天証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 252( 102)
BNPパリバ証券 53( 53)
ゴールドマン証券 31( 31)
SBI証券 20( 14)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
楽天証券 7( 7)
安藤証券 1( 1)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SMBC日興証券 150( 0)
◯5万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
SMBC日興証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース