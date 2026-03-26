【高松宮記念／全頭診断】サトノレーヴ、ナムラクレア以外の7歳世代に「2.3.1.0」　“ヒモ穴警戒”舞台巧者は

今週は中京競馬場で、第56回高松宮記念（GI、芝1200m）が行われる。春のGIシリーズのはじまりを告げる電撃6ハロン戦だ。

ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬18頭の全頭診断を行う。

■高松宮記念2026 出走予定馬全頭診断

・インビンシブルパパ

ハナを切らないと二束三文のタイプゆえ、前走は参考外。中京芝1200mはCBC賞を逃げ切った舞台でもあり、その展開になった際のヒモ穴は想定しておくべきだろう。

・ウインカーネリアン

三浦皇成騎手に悲願のJRA・GIタイトルをもたらした昨年のスプリンターズS。テンのダッシュ力はいまだ衰え知らずも、当時は【3.3.0.4】と好走が目立つ叩き2戦目ローテだった。翻って、今回は中3カ月の休み明け。得意ローテでの参戦が叶わなかった事実はマイナス材料と評価せざるを得ない。

・エーティーマクフィ

7歳にして初のGI挑戦。これまで戦ってきた相手とは段違いで、前走から一変を望むのは酷に映る。

・サトノレーヴ

過去10年の高松宮記念において、父ロードカナロア×母父サクラバクシンオーの馬は【2.0.1.2】。もちろんこの馬の昨年勝利も含まれており、ファストフォースにキルロードと10番人気以下の馬券内馬も含まれている点は見逃せない。香港の枠を飛び応えた現役世界最強スプリンター・カーインライジングと接戦歴がある数少ない日本馬。得意舞台なら中心視可能だ。

・ジューンブレア

2番人気を裏切る結果に終わった前走阪神カップ。その敗因は一言、距離が長かったという結論に集約されそうだ。芝1200mは【4.3.0.0】連対率100％。控える競馬でも問題ないタイプで、巻き返しを警戒すべき人気盲点だ。

・ダノンマッキンリー

芝1200mは【0-0-0-6】とベストの条件とは言い難い。ここも苦戦は必至か。

・ナムラクレア

ラストランで悲願のGI制覇を狙う古豪。3年連続2着の舞台適性は言うまでもなく、今回は【3-3-0-0】と抜群の安定感を誇る距離短縮ローテでの参戦でもある。先週までの馬場傾向をみると大外一気は厳しそうだが、インを突けるタイプの差し馬。たとえ前が詰まろうとも、ロスのないイン突きに期待したいし、当然ノーマークにはできない。

・パンジャタワー

海外レースを除き、レース前日or当日が稍重だった際の成績【3-0-0-0】に対し、レース前日or当日が良馬場では【1-0-0-2】。水分を含んだ馬場でパフォーマンスを上げるタイプだ。現時点の予報では週末中京は晴れの良馬場想定。パンパンの良馬場で1分7秒台の決着を想定したとき、ここは思い切って消しも考えたい。

・ビッグシーザー

2年連続で参戦した高松宮記念はいずれも掲示板外。ワンパンチ不足は否めないが、長期休養から復帰後の近走は着実に勝ち馬との差を詰めている。開幕週のイン伸び馬場で終始外々を通ったオーシャンSは致し方ない競馬。枠の並び次第では大穴候補に浮上する。

・ピューロマジック

GIでは【0-0-0-4】と厚い壁に阻まれている現状。変わり身は望み薄か。

・フィオライア

シルクロードSは600m通過34秒5のスロー逃げとイン有利馬場がハマッた印象。斤量56キロかつ同型馬も少なくないメンバー構成で上位争いは至難の業と言える。

・ペアポルックス

鮮やかなイン突きで勝利を飾った前走オーシャンS。1分7秒0の勝ち時計は優秀だが、あれだけ上手く運べた当時を再現するのは容易ではないだろう。昨年凡走の舞台で強調材料は乏しい。

・ママコチャ

昨年は芝1400mにダート1000mと、スプリント路線以外でも幅広くレースに出走。そのなかで大負けせず走っているのだから立派だ。良馬場の左回りは【2-3-1-0】と安定。明らかな叩き台だったオーシャンS4着が隠れ蓑になるようなら配当妙味は十分だ。

・ヤマニンアルリフラ

全4勝中3勝が直線平坦コースと適性は明らか。4走前の当舞台はフタ桁着順に敗れており、連続好走へのハードルは高いと言わざるを得ない。

・ヨシノイースター

近走も勝ち馬から大負けしているわけではないが、連対圏までが遠い現状。上積みを臨むのは酷に映る。

・ララマセラシオン

中京芝は【0-0-0-3】と不振傾向。テンにいけないタイプでもあり、GI特有のペースへの対応面での不安も残る。

・レイピア

シルクロードS、オーシャンSと重賞で連続2着。いつタイトルを獲ってもおかしくない馬だが、今回は昨秋から数えて5戦目とコンスタントに使われていることによるフレッシュ度には疑問が残る。上位争いへのハードルは高そうだ。

・レッドモンレーヴ

4度使われたGIはいずれも掲示板外。厳しい。

Winsightより一部編集・転載（）

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

競馬予想の魅力を世に発信し続ける「競馬ストーリーテラー」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。