King＆Prince永瀬廉（27）が26日、都内で吉川愛（26）とのダブル主演映画「鬼の花嫁」（27日公開、池田千尋監督）公開前夜祭舞台あいさつに登壇した。

シリーズ累計650万部突破の人気漫画が原作。あやかしと人間が共存する世界で、あやかしの頂点に立つ“鬼”の鬼龍院玲夜（永瀬）と、家族から虐げられてきた平凡な女子大生の東雲柚子（吉川）の恋模様を描く。

自身の運命の出会いを問われると「相棒」と答え、「（盒供乏た佑里海箸任后廚箸泙辰垢阿墨辰掘会場を沸かせた。続けて「高校生ぐらいで出会って早14年以上。学生時代はしょうもないことでケンカして、青春っぽいことをしつつ今に至る。本当にこの先の僕の芸能生活に欠かせない相棒を見つけられたのは、運命でしかない。ここに立てているのもKing＆Princeのおかげ」と語った。

前日も自身のラジオ番組である文化放送「King＆Prince 永瀬廉のRadio GARDEN」に2人で出演し、「昨日の帰りに海人から連絡が来て『お互いテンション上がってるから、飲むっしょ！』言われたけど、お断りしちゃった」と明かし、笑いを誘った。それでも「これから先もいろんなことを乗り越えていく相方が海人だと思うので、一緒に頑張って乗り越えましょう」と、運命の相棒に熱いメッセージを送った。