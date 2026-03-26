のん 坂本龍一さん音楽監督として東日本大震災復興支援した楽団演奏会後に思い「風化させない」
23年3月28日に71歳で亡くなった音楽家の坂本龍一さんが、11年3月の東日本大震災で被災した東北の復興支援を目的に13年に立ち上げ、音楽監督を務めた「東北ユースオーケストラ」の演奏会は26日、東京・サントリーホールで開かれた。
今回は、16年から前回の25年まで朗読で参加してきた吉永小百合（81）が、都合が付かず不参加となり、吉永から指名を受けた、のん（32）が平和を願う朗読を行った。のんは演奏会後、囲み取材に応じ“第2の故郷”と語る、東北に抱く深い思いを吐露。東日本大震災を風化させず「つないでいく」ことの大切さを訴えた。
東北ユースオーケストラは、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島の小学生から大学生までを集めた楽団。被災地の学校の、楽器の点検、修理のプロジェクトがきっかけで、13年に宮城県松島町で開かれた音楽祭「Lucerne Festival ARK NOVA 松島2013」で、坂本さんが音楽家の大友良英氏と共演したことで企画。翌14年には、坂本さんが社団法人化して音楽監督に就任も、同年7月に中咽頭がんを公表して活動を休止。翌15年に団員を公募し、集まった105人が練習を続け16年3月に都内で第1回演奏会を開いた。坂本さんは、亡くなるまで震災の記憶を風化させてはいけない、という思いで団員と合宿、練習を継続した。
のんは、18年に東北ユースオーケストラに朗読で参加し、今回が6回目の参加となったが、岩手・盛岡や福島・郡山の演奏会で朗読し、東京の演奏会にも2回、出演している。ヒロインを務めた13年のNHK連続テレビ小説「あまちゃん」が、岩手県久慈市を中心にロケが行われたこともあり「ドラマでお世話になったので、東北に行くと、皆さん、温かく迎えてくれ“第2の故郷”と思っているので。東北の皆さんと1歩1歩、歩いて行く気持ちで活動しています」と東北への思いは深い。
東日本大震災発生から15年が経過し、震災後に生まれ、震災を知らない子供達も増えている。のんは、生前の坂本さんが、東北ユースオーケストラなどを通じて、震災復興支援に尽力した坂本さんの姿も見てきた。それだけに「監督である坂本龍一さんも生前、おっっしゃっていたように、風化させないこと、これからもつないでいくことが大事だと思っていて」と力を込めた。そして「私達は生きていく限り、自然と向き合っていかなきゃいけないので、残された方の気持ち、それまで生きていた方の気持ちも伝えていく、忘れないことが大事なじゃないかと思います」と訴えた。