23年3月28日に71歳で亡くなった音楽家の坂本龍一さんが、11年3月の東日本大震災で被災した東北の復興支援を目的に13年に立ち上げ、音楽監督を務めた「東北ユースオーケストラ」の演奏会は26日、東京・サントリーホールで開かれた。

今回は、16年から前回の25年まで朗読で参加してきた吉永小百合（81）が、都合が付かず不参加となり、吉永から指名を受けた、のん（32）が平和を願う朗読を行った。のんは演奏会後、囲み取材に応じ“第2の故郷”と語る、東北に抱く深い思いを吐露。東日本大震災を風化させず「つないでいく」ことの大切さを訴えた。

東北ユースオーケストラは、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島の小学生から大学生までを集めた楽団。被災地の学校の、楽器の点検、修理のプロジェクトがきっかけで、13年に宮城県松島町で開かれた音楽祭「Lucerne Festival ARK NOVA 松島2013」で、坂本さんが音楽家の大友良英氏と共演したことで企画。翌14年には、坂本さんが社団法人化して音楽監督に就任も、同年7月に中咽頭がんを公表して活動を休止。翌15年に団員を公募し、集まった105人が練習を続け16年3月に都内で第1回演奏会を開いた。坂本さんは、亡くなるまで震災の記憶を風化させてはいけない、という思いで団員と合宿、練習を継続した。

のんは、18年に東北ユースオーケストラに朗読で参加し、今回が6回目の参加となったが、岩手・盛岡や福島・郡山の演奏会で朗読し、東京の演奏会にも2回、出演している。ヒロインを務めた13年のNHK連続テレビ小説「あまちゃん」が、岩手県久慈市を中心にロケが行われたこともあり「ドラマでお世話になったので、東北に行くと、皆さん、温かく迎えてくれ“第2の故郷”と思っているので。東北の皆さんと1歩1歩、歩いて行く気持ちで活動しています」と東北への思いは深い。

東日本大震災発生から15年が経過し、震災後に生まれ、震災を知らない子供達も増えている。のんは、生前の坂本さんが、東北ユースオーケストラなどを通じて、震災復興支援に尽力した坂本さんの姿も見てきた。それだけに「監督である坂本龍一さんも生前、おっっしゃっていたように、風化させないこと、これからもつないでいくことが大事だと思っていて」と力を込めた。そして「私達は生きていく限り、自然と向き合っていかなきゃいけないので、残された方の気持ち、それまで生きていた方の気持ちも伝えていく、忘れないことが大事なじゃないかと思います」と訴えた。