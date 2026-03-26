“クズ男”とのあり得ないエピソードを持つ女流プロ雀士仲間が集結 『私が愛するのはクズ男だけ』3月29日放送
“クズ男”とのあり得ないエピソードの数々を持つ女流プロ雀士が集結し、自身の恋愛哲学を語るトーク番組『私が愛するのはクズ男だけ〜愛に縛られる女達が語り尽くす』が、カンテレ（関西ローカル）にて3月29日26時52分から放送される。
【写真】『私が愛するのはクズ男だけ』にVTR出演する高田里穂
現在TVer＆カンテレドーガでは、女流プロ雀士の和泉由希子が実際にあった“クズ男”とのエピソードをつづった『愛に縛られる女達』を原作とするドラマ『私が愛するのはクズ男だけ〜愛に縛られる女達〜』が配信中だが、今回のトーク番組では、そんな和泉と和泉の友人で、“クズ男”とのあり得ないエピソードを持つ女流プロ雀士仲間が集結。「“メンヘラ”化したクズ男」「二股・浮気クズ男」「盗人ギャンブル狂のクズ男」など自らのクズ男エピソードを赤裸々に披露する。勝負の世界に生き、スリルを求める彼女たちが、自身の恋愛哲学を語り尽くす。
“クズ男たちにひかれる理由”について、和泉は「やっぱり、麻雀プロは刺激が好きな人が多いかもしれません。ドキドキワクワク、ちょっと怖い、アドレナリンが出る感じが、私も好きなんだろうなとは思います。極限状態に追い詰められている時こそ、燃えちゃうものがあるのかな」と率直に語る。
『私が愛するのはクズ男だけ〜愛に縛られる女達が語り尽くす』は、カンテレ（関西ローカル）にて3月29日26時52分放送。
【写真】『私が愛するのはクズ男だけ』にVTR出演する高田里穂
現在TVer＆カンテレドーガでは、女流プロ雀士の和泉由希子が実際にあった“クズ男”とのエピソードをつづった『愛に縛られる女達』を原作とするドラマ『私が愛するのはクズ男だけ〜愛に縛られる女達〜』が配信中だが、今回のトーク番組では、そんな和泉と和泉の友人で、“クズ男”とのあり得ないエピソードを持つ女流プロ雀士仲間が集結。「“メンヘラ”化したクズ男」「二股・浮気クズ男」「盗人ギャンブル狂のクズ男」など自らのクズ男エピソードを赤裸々に披露する。勝負の世界に生き、スリルを求める彼女たちが、自身の恋愛哲学を語り尽くす。
『私が愛するのはクズ男だけ〜愛に縛られる女達が語り尽くす』は、カンテレ（関西ローカル）にて3月29日26時52分放送。