seizaの新曲「恋文学」(読み：れんもんがく)が、テレ東系ドラマ『るなしい』のエンディングテーマに決定した。

ドラマ『るなしい』は2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子による同名漫画が原作。著名人をはじめ様々な層からカルト的人気を誇る前代未聞の美しくも残酷な宗教純愛サスペンス作品となっている。

©意志強ナツ子／講談社 ©「るなしい」製作委員会

実写ドラマ化にあたっては主人公・郷田るな役を原菜乃華、るなの初恋相手・成瀬健章役を窪塚愛流、るなの幼なじみ・石川スバル役を本島純政が演じるほか、影山優佳、加藤小夏、正名僕蔵、根岸季衣といったキャスト陣が決定した。

エンディングテーマとなるseiza「恋文学」は、ドラマのために書き下ろされた楽曲。透明感と壮大なスケール感を併せ持つ本楽曲は、不器用ながらも強く生きる登場人物たちを肯定してくれるような優しさをはらんでおり、物語の終わりに深い余韻を刻むような楽曲となっている。

◆ ◆ ◆

■seizaコメント

何かに魅了されて生きていくことの危うさ、そして美しさを僕は知っています。

沢山のものを手放しながらも、過去の自分自身を救えると信じ、長い間続けてきた僕の音楽を、作品の小さな歯車のひとつとして組み込んでいただけたことを誇りに思います。

原作「るなしい」の放つ唯一無二の空気感がどのように映像化されるのか、とても楽しみです。放送が待ち遠しいです。

■原菜乃華 コメント

儚さを感じる切ないメロディーと、誰かに惹かれていく想いの危うさが繊細に描かれていて、歌詞も素敵で何度でも聴いてしまいます。

ドラマを観終わったあとも、物語の余韻が静かに残り続ける、そんな印象的な楽曲だと感じました。

ぜひ最後まで、この楽曲とともに楽しんでいただけたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

■ドラマ『るなしい』 【放送日時・放送局】

・テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

2026年4月2日スタート 毎週木曜 深夜24時30分〜25時00分

・ＢＳテレ東

2026年4月5日スタート 毎週日曜 深夜24時00分〜24時30分 【配信】

各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信

▶TVer：https://tver.jp/series/sr4uh6omhf

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/lunacy/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7 【原作】意志強ナツ子『るなしい』（講談社「小説現代」所載）

【主演】原菜乃華

【共演】窪塚愛流 本島純政 影山優佳 滝澤エリカ 駒井蓮 島村龍乃介 加藤小夏 道上珠妃(ダウ90000) 正名僕蔵 / 根岸季衣

【脚本】上田迅 加藤綾子 前田知礼

【監督】上田迅 青木克齊 佐藤みずき 吉川肇(テレビ東京)

【音楽】岡出莉菜

【オープニングテーマ】Nakamura Hak「善と悪」(maximum10)

【エンディングテーマ】seiza「恋文学」(Sony Music Labels Inc.)

【チーフプロデューサー】祖父江里奈(テレビ東京)

【プロデューサー】吉川肇(テレビ東京) 深津智男(角川大映スタジオ) 平塚美佳子(角川大映スタジオ)

【制作】テレビ東京 / 角川大映スタジオ

【製作著作】「るなしい」製作委員会

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/lunacy/

【公式X】@lunacy_TX https://x.com/lunacy_TX

【公式Instagram】@lunacy_TX https://www.instagram.com/lunacy_TX/

【公式TikTok】@lunacy_TX https://www.tiktok.com/@lunacy_TX

【ハッシュタグ】#ドラマるなしい