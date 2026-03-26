アニメ『らんま1／2』第3期が制作決定＆10月放送開始 第1弾PV解禁 4.10より横浜中華街コラボも実施
アニメ『らんま1／2』第3期の制作が決定。10月より日本テレビ系にて順次放送され、放送直後よりNetflixにて独占配信されることが明らかとなった。併せて、第3期ティザービジュアル＆第1弾PVが解禁された。
【動画】乱馬と良牙のアクションシーンが盛りだくさん！ アニメ『らんま1／2』第3期 第1弾PV
本作は『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作をもつ、高橋留美子による同名漫画の完全新作的アニメ化作品。原作は「週刊少年サンデー」1987年36号〜1996年12号で連載された。
物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子？ 乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になっていたのだった…。そんな乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディーだ。
2024年10月より、完全新作的アニメとしての放送がスタート。続編にあたる第2期が、2025年10月より日本テレビ系にて放送。2025年12月20日深夜の第24話放送終了後には、2026年3月に重大発表があることが告知されていたが、このたびアニメ第3期が制作が発表された。
第3期ティザービジュアルでは、向かい合う乱馬と良牙が描かれている。2人の眼光は鋭く、良牙の指は本作に登場する必殺技“爆砕点穴”を彷彿とさせる特徴的なポーズをしている。
第3期第1弾PVは、壁を殴る良牙にコロンが一緒に組むことを提案する、印象的なシーンから始まる。映像では、第3期で恐怖の秘拳“爆砕点穴”に関するエピソードが展開されることが明らかになり、次々とアクションシーンが展開。これまで第1期、第2期で公開してきたPV以上にバトルシーンにフォーカスした映像に仕上がっており、第3期に期待が高まるPVに仕上がっている。
PV内では、第3期制作スタッフも解禁。第1期、第2期に引き続き、宇田鋼之介が監督を務め、MAPPAがアニメーション制作を行う。
また、アニメ『らんま1／2』第2期が新たにBS日テレで放送されることが決定。BS日テレにて4月3日より毎週金曜26時放送。
また、横浜中華街とのコラボイベントが開催決定。中華ロリータ風衣装の描き下ろしイラストが登場し、描き下ろしグッズやA3オリジナルグラフアートグッズの販売、横浜中華街満喫スタンプラリーも開催予定。対象店舗で対象商品を購入してスタンプをゲットすると、物販会場でイラストカードと交換できる。さらに、店頭で関連商品を2500円（税込）購入ごとに、イラストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼント。
4月10日〜19日まで、横浜中華街 ChinaTown80 Hallで開催される（※スタンプラリーは別途対象店舗にて実施）。
アニメ『らんま1／2』第3期は、日本テレビ系にて10月放送開始。放送直後よりNetflixにて独占配信。
【動画】乱馬と良牙のアクションシーンが盛りだくさん！ アニメ『らんま1／2』第3期 第1弾PV
本作は『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作をもつ、高橋留美子による同名漫画の完全新作的アニメ化作品。原作は「週刊少年サンデー」1987年36号〜1996年12号で連載された。
2024年10月より、完全新作的アニメとしての放送がスタート。続編にあたる第2期が、2025年10月より日本テレビ系にて放送。2025年12月20日深夜の第24話放送終了後には、2026年3月に重大発表があることが告知されていたが、このたびアニメ第3期が制作が発表された。
第3期ティザービジュアルでは、向かい合う乱馬と良牙が描かれている。2人の眼光は鋭く、良牙の指は本作に登場する必殺技“爆砕点穴”を彷彿とさせる特徴的なポーズをしている。
第3期第1弾PVは、壁を殴る良牙にコロンが一緒に組むことを提案する、印象的なシーンから始まる。映像では、第3期で恐怖の秘拳“爆砕点穴”に関するエピソードが展開されることが明らかになり、次々とアクションシーンが展開。これまで第1期、第2期で公開してきたPV以上にバトルシーンにフォーカスした映像に仕上がっており、第3期に期待が高まるPVに仕上がっている。
PV内では、第3期制作スタッフも解禁。第1期、第2期に引き続き、宇田鋼之介が監督を務め、MAPPAがアニメーション制作を行う。
また、アニメ『らんま1／2』第2期が新たにBS日テレで放送されることが決定。BS日テレにて4月3日より毎週金曜26時放送。
また、横浜中華街とのコラボイベントが開催決定。中華ロリータ風衣装の描き下ろしイラストが登場し、描き下ろしグッズやA3オリジナルグラフアートグッズの販売、横浜中華街満喫スタンプラリーも開催予定。対象店舗で対象商品を購入してスタンプをゲットすると、物販会場でイラストカードと交換できる。さらに、店頭で関連商品を2500円（税込）購入ごとに、イラストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼント。
4月10日〜19日まで、横浜中華街 ChinaTown80 Hallで開催される（※スタンプラリーは別途対象店舗にて実施）。
アニメ『らんま1／2』第3期は、日本テレビ系にて10月放送開始。放送直後よりNetflixにて独占配信。