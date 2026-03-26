吉乃、TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』EDテーマ「DEAD OR LOVE」をリリース
歌い手・吉乃が担当する、2026年4月1日より放送開始のTVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』のエンディングテーマ「DEAD OR LOVE」が、2026年4月9日にデジタルリリースされることが決定した。あわせてジャケット写真も公開された。
「DEAD OR LOVE」は、ボーカロイド楽曲を中心に活躍する音楽ユニットのひとしずく×やま△が手掛けた楽曲。コメディ要素が散りばめられた、自由度の高いジャジーなサウンドに、吉乃のボーカルが重なり、作品の世界観を印象的に彩る一曲に仕上がっている。
また、各配信サービスにてPre-add / Pre-saveキャンペーンもスタートした。対象サービスで予約登録すると、リリース後に吉乃からボイスコメントが届く特典が用意されている。詳細は吉乃公式SNSにて。
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■吉乃コメント
皆さん、こんにちは。
TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』エンディングテーマを担当いたします、吉乃です。
今回エンディングテーマを担当するということで、歌い手として大変光栄に思います。
「DEAD OR LOVE」はボーカロイド楽曲を中心に活躍している作曲家ユニットのひとしずく×やま△さんに制作していただきました。
ひとしずく×やま△さんの楽曲は、一つの演劇を見終わったかのような充実感とボリューム感が特徴だと個人的に思っているのですが、そんなお二人の魅力がギュッとつまった一曲になっています。
コメディ要素がちりばめられた、すごく自由度の高いジャジーでカッコ良い楽曲で、私も精いっぱい歌いましたので、ぜひ、作品とあわせて楽しんでいただけますと幸いです。
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■デジタルシングル「DEAD OR LOVE」
2026年4月9日（木）配信スタート
https://lnk.to/dead_or_love
作詞・作曲・編曲：ひとしずく×やま△
Pre-add / Pre-saveキャンペーン応募フォーム
https://www.toneden.io/ponycanyon-438-8284/post/dead-or-love-pre-add-pre-save
TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』
放送情報
2026年4月1日（水）よりTOKYO MX、BS11にて放送開始
TOKYO MX 毎週水曜24:00〜
BS11 毎週水曜24:00〜
STAFF
原作：
＜小説＞ももよ万葉・三登いつき（SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊）
＜漫画＞ながと牡蠣（マンガUP！／スクウェア・エニックス刊）
監督：オグロアキラ
シリーズ構成：横手美智子
キャラクターデザイン：鈴木勇
アクション作監：大田香菜子
美術監督：李小苗（スタジオちゅーりっぷ）
色彩設計：篠原真理子
CGディレクター：井口光隆
撮影監督：川井朝美
編集：右山章太
音響監督：大寺文彦
音楽：橋口佳奈、濱田菜月
アニメーション制作：TROYCA
＜CAST＞
マリーア・アンノヴァッツィ：芹澤優
レナート・ディ・ルビーニ：田丸篤志
アイーダ・アメーティス：早見沙織
プラチド・ディ・ルビーニ：梅田修一朗
ライモンド・チガータ：八代拓
イレネオ・マルケイ ：花江夏樹
エレオノラ・カシャーリ（CV: 前田佳織里 ）
ロザリア・ピノッティ：大久保瑠美
＜公式サイト＞ https://nigetsuri-anime.com
©ももよ万葉・三登いつき・ながと牡蠣／SQUARE ENIX・逃げ釣り製作委員会
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