歌い手・吉乃が担当する、2026年4月1日より放送開始のTVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』のエンディングテーマ「DEAD OR LOVE」が、2026年4月9日にデジタルリリースされることが決定した。あわせてジャケット写真も公開された。

「DEAD OR LOVE」は、ボーカロイド楽曲を中心に活躍する音楽ユニットのひとしずく×やま△が手掛けた楽曲。コメディ要素が散りばめられた、自由度の高いジャジーなサウンドに、吉乃のボーカルが重なり、作品の世界観を印象的に彩る一曲に仕上がっている。

また、各配信サービスにてPre-add / Pre-saveキャンペーンもスタートした。対象サービスで予約登録すると、リリース後に吉乃からボイスコメントが届く特典が用意されている。詳細は吉乃公式SNSにて。

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■吉乃コメント

皆さん、こんにちは。

TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』エンディングテーマを担当いたします、吉乃です。

今回エンディングテーマを担当するということで、歌い手として大変光栄に思います。

「DEAD OR LOVE」はボーカロイド楽曲を中心に活躍している作曲家ユニットのひとしずく×やま△さんに制作していただきました。

ひとしずく×やま△さんの楽曲は、一つの演劇を見終わったかのような充実感とボリューム感が特徴だと個人的に思っているのですが、そんなお二人の魅力がギュッとつまった一曲になっています。

コメディ要素がちりばめられた、すごく自由度の高いジャジーでカッコ良い楽曲で、私も精いっぱい歌いましたので、ぜひ、作品とあわせて楽しんでいただけますと幸いです。

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TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』 放送情報

2026年4月1日（水）よりTOKYO MX、BS11にて放送開始

TOKYO MX 毎週水曜24:00〜

BS11 毎週水曜24:00〜 STAFF

原作：

＜小説＞ももよ万葉・三登いつき（SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊）

＜漫画＞ながと牡蠣（マンガUP！／スクウェア・エニックス刊） 監督：オグロアキラ

シリーズ構成：横手美智子

キャラクターデザイン：鈴木勇

アクション作監：大田香菜子

美術監督：李小苗（スタジオちゅーりっぷ）

色彩設計：篠原真理子

CGディレクター：井口光隆

撮影監督：川井朝美

編集：右山章太

音響監督：大寺文彦

音楽：橋口佳奈、濱田菜月

アニメーション制作：TROYCA ＜CAST＞

マリーア・アンノヴァッツィ：芹澤優

レナート・ディ・ルビーニ：田丸篤志

アイーダ・アメーティス：早見沙織

プラチド・ディ・ルビーニ：梅田修一朗

ライモンド・チガータ：八代拓

イレネオ・マルケイ ：花江夏樹

エレオノラ・カシャーリ（CV: 前田佳織里 ）

ロザリア・ピノッティ：大久保瑠美 ＜公式サイト＞ https://nigetsuri-anime.com ©ももよ万葉・三登いつき・ながと牡蠣／SQUARE ENIX・逃げ釣り製作委員会