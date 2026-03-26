小倉優子、“大好きな3人”で食事へ 「素敵な関係」「楽しそうでいいですね」
タレントの小倉優子が26日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希、タレントの井上咲良との食事の様子を公開した。
【写真】アルコ＆ピース平子、小倉優子＆井上咲楽と“女子会” 「素敵な女子会」「ゆうきかわいい！」
投稿では「平子祐希さん 井上咲良ちゃんとご飯に行きました」と報告。「定期的にも集まる大好きな三人の会 くだらない話をして、ず〜っと大笑いしている会です」と仲の良さを明かした。さらに、デザートで食べた焼き立てのフィナンシェがおいしかったといい、「今度はフィナンシェとマドレーヌを並んで買いに行こうと盛り上がりました！！ 実現するかな笑」とつづっている。
公開された写真には、3人がテーブルを囲み、笑顔でポーズを決める様子が収められており、和やかな雰囲気が伝わってくる。
ファンからは「大好きな3人ですっ平子っち乙女笑」「ひと時の癒しですね」「仲の良さと落ち着く3人の雰囲気から居心地の良さを感じました〜素敵な関係」「楽しそうでいいですね〜」といった声が寄せられている。
引用：「小倉優子」インスタグラム（＠ogura_yuko_0826）
【写真】アルコ＆ピース平子、小倉優子＆井上咲楽と“女子会” 「素敵な女子会」「ゆうきかわいい！」
投稿では「平子祐希さん 井上咲良ちゃんとご飯に行きました」と報告。「定期的にも集まる大好きな三人の会 くだらない話をして、ず〜っと大笑いしている会です」と仲の良さを明かした。さらに、デザートで食べた焼き立てのフィナンシェがおいしかったといい、「今度はフィナンシェとマドレーヌを並んで買いに行こうと盛り上がりました！！ 実現するかな笑」とつづっている。
ファンからは「大好きな3人ですっ平子っち乙女笑」「ひと時の癒しですね」「仲の良さと落ち着く3人の雰囲気から居心地の良さを感じました〜素敵な関係」「楽しそうでいいですね〜」といった声が寄せられている。
引用：「小倉優子」インスタグラム（＠ogura_yuko_0826）