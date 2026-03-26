ソロ活動15周年を迎えた椎名慶治が5月27日、4thミニアルバム『I & key EN III』をリリースすることが発表となった。

“I & key EN”とは、合縁奇縁、愛縁機縁。人と人との不思議な巡り合わせとしての縁を意味するものであり、今までに出会った音楽や人との縁によって培った音楽観が詰め込まれた作品だ。3rdミニアルバム『I & key EN II』リリースから12年、その続編にあたる『I & key EN III』のリリースとなる5月27日は、SURFACEのデビュー日でもある。

なお、5月30日の大阪・心斎橋Music Club JANUSを皮切りに6月13日の東京・原宿RUIDOまで、全4公演のツアー＜Yoshiharu Shiina LIVE TOUR 2026「I & key EN III」＞が開催されることも決定した。

■4thミニアルバム『I & key EN III』

2026年5月27日(水)リリース

HWCL-0070 ￥4,400(tax in)

▼収録曲

01.I & key EN

02.続・愛のファイア!!(Horn mix)

03.妄想煩悩108

04.ギャンブリングダイス

05.TOWEL

06.日常パート

07.Let’s HIT(Second Flush) ※MMORPG「HIT : The World」テーマ曲

※購入者特典は後日発表

※本作品は下記の店舗限定販売

▼CD取り扱い販売店

北海道：音楽処

青森県：HMVイオンモールつがる柏

福島県：タワーレコード郡山店

東京都：タワーレコード渋谷店

東京都：タワーレコード新宿店

神奈川県：HMVラゾーナ川崎

新潟県：タワーレコード新潟店

金沢県：タワーレコード金沢フォーラス店

静岡県：イケヤイオンモール浜松志都呂店

愛知県：新星堂アスナル金山店

大阪府：タワーレコード梅田NU茶屋町店

大阪府：ジョーシン日本橋店

香川県：タワーレコード高松丸亀町店

岡山県：HMVイオンモール岡山

福岡県：タワーレコード福岡パルコ店

▼ECサイトほか

タワーレコードオンライン / Amazon / 椎名慶治OFFICIAL STORE / ライブ会場

■＜Yoshiharu Shiina LIVE TOUR 2026「I & key EN III」＞

5月30日(土) 大阪・心斎橋Music Club JANUS

open16:30 / start17:00

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

5月31日(日) 愛知・名古屋ボトムライン

open15:30 / start16:00

（問）ジェイルハウス 052-936-6041

6月07日(日) 東京・渋谷ストリームホール

open15:30 / start16:00

（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

6月13日(土) 東京・原宿RUIDO ※RABBIT-MAN’s会員限定

open15:30 / start16:00

（問）原宿RUIDO 03-6447-5567

▼MEMBER

Vocal：椎名慶治

Drums：TETSUYUKI

Bass：宮田’レフティ’リョウ (※5/31, 6/13公演：永井隆泰)

Guitar：コンノユウタ

▼チケット

9,000円(税込) ※別途ドリンク代

・全席指定(5/30, 5/31, 6/7公演)

・オールスタンディング(6/13公演) ※整理番号順の入場

※未就学児童入場不可

一般発売：5月2日(土)10:00〜

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/shiinayoshiharu/

・ローソンチケット https://l-tike.com/shiinayoshiharu/

・イープラス https://eplus.jp/yoshiharushiina/

※6/13公演はRABBIT-MAN’s会員限定のため一般発売はございません。

※6/13公演はローソンチケットのみで販売