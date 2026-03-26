アン・ハサウェイ、『プラダを着た悪魔2』に“細すぎるモデル”を出演させないよう求める
5月1日の全国公開を控え、ファンの注目を集めている『プラダを着た悪魔2』。主演のアン・ハサウェイが、「驚くほど細いモデル」は登場させないよう気を配っていたことが、メリル・ストリープにより明かされた。
【写真】「美しすぎる」と絶賛 アン・ハサウェイ、花柄刺繍の豪華ドレスでオスカー登場
メリルは、アンを特集した米Harper’s Bazaarの記事で、昨年10月にミラノ・ファッション・ウィークで同作の撮影を行ったことを振り返り、「モデルが皆、美しくて若いだけでなく…私からすると誰もが若く見えますが、とにかくモデルたちが驚くほど細いことに衝撃を受けました」とコメント。
「こうしたことは何年も前に軌道修正されたものとばかり思っていました。アンも気が付き、すぐさまプロデューサーたちに訴え、私たちの映画には、あれほどガリガリのモデルたちを登場させないよう約束を取り付けてくれました。彼女は誠実で筋の通った女性なんです」と語った。
2006年公開の『プラダを着た悪魔』は、有名ファッション誌「ランウェイ」の編集長アシスタント職を得たアンディ（アン）が、公私の区別なくこき使う鬼編集長ミランダ（メリル）や、意地悪な先輩エミリー（エミリー・ブラント）の要求にヘトヘトになりながらも、仕事の楽しさに目覚めていく様子を描いた作品。ファンから長く待望されていた続編には、アンやメリル、スタンリー・トゥッチら、オリジナルキャストが再結集するとあり、世界中の注目を集めている。
昨年夏にニューヨークで撮影が始まると、ファンやパパラッチが撮影現場に殺到。9月には、押しかけたパパラッチにアンが注意する姿もキャッチされた。メリルはこうした反応に「動揺した」と認め、「20年前に公開された1作目の影響は認識していましたが、これほどまでに熱狂的な注目を集めるとは誰も想像していなかったと思います」とコメント。
「警察によるバリケードと群衆整理が必要でした。ファンを乗せたバスが押し寄せ、パパラッチが群がり、撮影の妨げとなってスタッフと揉み合いになることもありました。アンは冷静でしたが、私は動揺しました」と語った。
映画『プラダを着た悪魔2』は5月1日より全国公開。
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メリルは、アンを特集した米Harper’s Bazaarの記事で、昨年10月にミラノ・ファッション・ウィークで同作の撮影を行ったことを振り返り、「モデルが皆、美しくて若いだけでなく…私からすると誰もが若く見えますが、とにかくモデルたちが驚くほど細いことに衝撃を受けました」とコメント。
2006年公開の『プラダを着た悪魔』は、有名ファッション誌「ランウェイ」の編集長アシスタント職を得たアンディ（アン）が、公私の区別なくこき使う鬼編集長ミランダ（メリル）や、意地悪な先輩エミリー（エミリー・ブラント）の要求にヘトヘトになりながらも、仕事の楽しさに目覚めていく様子を描いた作品。ファンから長く待望されていた続編には、アンやメリル、スタンリー・トゥッチら、オリジナルキャストが再結集するとあり、世界中の注目を集めている。
昨年夏にニューヨークで撮影が始まると、ファンやパパラッチが撮影現場に殺到。9月には、押しかけたパパラッチにアンが注意する姿もキャッチされた。メリルはこうした反応に「動揺した」と認め、「20年前に公開された1作目の影響は認識していましたが、これほどまでに熱狂的な注目を集めるとは誰も想像していなかったと思います」とコメント。
「警察によるバリケードと群衆整理が必要でした。ファンを乗せたバスが押し寄せ、パパラッチが群がり、撮影の妨げとなってスタッフと揉み合いになることもありました。アンは冷静でしたが、私は動揺しました」と語った。
映画『プラダを着た悪魔2』は5月1日より全国公開。