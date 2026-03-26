シンガーソングライターのNakamura Hakが、テレ東系ドラマ『るなしい』（4/2深夜24:30〜放送開始）のオープニングテーマを担当することが発表された。

Nakamura Hakは先日TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマへの抜擢も発表され、今春注目を集めているアーティスト。彼女の音源は歌と1本のアコースティックギターのみで収録され、通常であれば録音後におこなわれる「修正」や「編集」が一切なされていないという。それ故に、張り詰める空気、つんざく息遣い、摩擦と揺らめき__何百万文字を書いても伝わらない痛みや苦しみを刺すような声と音にして表現する。

ドラマ『るなしい』は2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子による同名漫画が原作。著名人をはじめ様々な層からカルト的人気を誇る前代未聞の美しくも残酷な宗教純愛サスペンス作品となっている。主人公のるなを演じるのは、連続ドラマ初主演となる原菜乃華。るなの人生を大きく狂わすケンショーを窪塚愛流が、幼なじみのスバルを本島純政など、気鋭の若手キャストが演じる。

©意志強ナツ子／講談社 ©「るなしい」製作委員会

楽曲「善と悪」は、5月13日(水)にデジタル配信され、1週間後の5月20日(水)にCDのみでリリースされるNakamura Hakの1st EP「白は夢」にもボーナストラックとして収録される。

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■原菜乃華 コメント

疾走感のあるメロディーがとても印象的で、一気に物語の世界へ引き込まれるような感覚になりました。

スピード感の中にある不穏さが作品と深く重なり、物語の始まりをより印象的に彩ってくれる素敵な楽曲で、

物語への没入感をぐっと高めてくれる存在だと感じました。

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◾️1st EP「白は夢」（CD ONLY）

2026年5月20日(水)リリース

\1,650(税込) / \1,500(税抜)

CTCM-65136

※初回生産限定盤/封入特典：CD購入者は無料で入場できる全国ツアーの応募券（先着順）

ECリンク：https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001 収録内容

1​. 十七

2​. 白は夢

3​. 刃物と月

4​. 砂のお城

5​. 居無

6​. 善と悪 / テレビ東京ドラマ「るなしい」オープニングテーマ（BONUS TRACK）

7​. 善と悪 - Drama ver.（BONUS TRACK） ◾️先行デジタル配信：

3rd Digital SG「善と悪」2026年5月13日(水) 配信開始

■ドラマ『るなしい』 【放送日時・放送局】

・テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

2026年4月2日スタート 毎週木曜 深夜24時30分〜25時00分

・ＢＳテレ東

2026年4月5日スタート 毎週日曜 深夜24時00分〜24時30分 【配信】

各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信

▶TVer：https://tver.jp/series/sr4uh6omhf

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/lunacy/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7 【原作】意志強ナツ子『るなしい』（講談社「小説現代」所載）

【主演】原菜乃華

【共演】窪塚愛流 本島純政 影山優佳 滝澤エリカ 駒井蓮 島村龍乃介 加藤小夏 道上珠妃(ダウ90000) 正名僕蔵 / 根岸季衣

【脚本】上田迅 加藤綾子 前田知礼

【監督】上田迅 青木克齊 佐藤みずき 吉川肇(テレビ東京)

【音楽】岡出莉菜

【オープニングテーマ】Nakamura Hak「善と悪」(maximum10)

【エンディングテーマ】seiza「恋文学」(Sony Music Labels Inc.)

【チーフプロデューサー】祖父江里奈(テレビ東京)

【プロデューサー】吉川肇(テレビ東京) 深津智男(角川大映スタジオ) 平塚美佳子(角川大映スタジオ)

【制作】テレビ東京 / 角川大映スタジオ

【製作著作】「るなしい」製作委員会

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/lunacy/

【公式X】@lunacy_TX https://x.com/lunacy_TX

【公式Instagram】@lunacy_TX https://www.instagram.com/lunacy_TX/

【公式TikTok】@lunacy_TX https://www.tiktok.com/@lunacy_TX

【ハッシュタグ】#ドラマるなしい

◾️1stシングル「ただ美しい呪い」（CD ONLY）

2026年6月10日(水)リリース

\1,320(税込) / \1,200(税抜)

CTCM-65137

ECリンク：https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001 収録内容（予定） ただ美しい呪い / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ夜に浮かぶ光りただ美しい呪い - Anime ver. ただ美しい呪い / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ夜に浮かぶ光りただ美しい呪い - Anime ver. ◾️先行デジタル配信：

1st Digital SG「ただ美しい呪い」2026年5月1日(金) 配信開始

2nd Digital SG「夜に浮かぶ」2026年5月6日(水) 配信開始