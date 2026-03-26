折坂悠太、弾き語りツアー＜独奏遊行 らいど 2026＞のテーマは“そら豆”
シンガーソングライターの折坂悠太が5月より、全5公演の弾き語りツアー＜折坂悠太 独奏遊行 らいど 2026 そら豆編＞を開催することが発表となった。
折坂悠太は昨年、一人に立ち返った全国弾き語りツアー＜折坂悠太 独奏遊行 らいど 2025＞を敢行し、今年に入ってからも沖縄で追加公演を実施するなど、精力的な活動を続けている。＜折坂悠太 独奏遊行 らいど 2026 そら豆編＞は、この弾き語りツアーの新たな展開として開催されるものだ。
ツアービジュアルは、折坂の長年の友人であり、漫画家・ミュージシャンとしても活動する寺田燿児が担当した。本ツアーのために描き下ろされた特別なイラストが、独奏遊行の世界観を彩る。以下にツアーに関する折坂悠太のコメントをお届けしたい。
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「今回巡るお店の名前を見ていると、それぞれの場所で過ごしたいい夜の匂いが立ち昇ってきます。あの時の大好きな道を歩きながら、知らずに通り過ぎていた路地に入ってみたい。そこから外れて、道じゃない所も歩いてみたい。
変な形の石ころや流木やロープなんか拾って、見よう見まねで小舟を作る。歪だけれど、やっぱり私の形をしている。飛び出た棘やら釘やら踏んであたふたするかも。それも楽しみです。この楽しみに、どうかお付き合いください。
微睡の中で、楊枝をしがみながら。煙る夜風に、ヤッタネとバイバイを繰り返しながら。そら豆の実りに思い耽り、言葉を集めながら。
懐かしく新しい春を迎えたいと思います。何卒！」
──折坂悠太
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■ツアー＜折坂悠太 独奏遊行 らいど 2026「そら豆編」＞
5月12日(火) 岡山・PEPPERLAND
open18:30 / start19:30
5月13日(水) 兵庫・KOBE QUILT
open18:30 / start19:30
5月14日(木) 京都・UrBANGUILD
open18:30 / start19:30
5月22日(金) 名古屋・ブラジルコーヒー
open18:30 / start19:30
6月19日(金) 神奈川県立音楽堂
open18:00 / start19:00
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