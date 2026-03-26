桜の名所、名古屋市瑞穂区の山崎川沿いの桜並木は、あと少しで満開です。

【写真を見る】週末は各地で桜が見頃に 名古屋の名所では花見を楽しむ人たちも…｢きれい｣｢また満開の日にも来たい｣

「さくら名所100選の地」の桜並木。550本ほどの桜が、山崎川沿い約2.5キロを彩ります。

（家族で来た花見客）

Q.きょう見に来てどう？

「ちょっと早かったね」

「でも、きれいな桜もあって楽しい」

Q.桜を見るとどんな気持ちになる？

「春が来たなと思う。嬉しい」



（花見客）

Q.90歳超えても桜見たい？

「見たい。死ぬまで来る」

気象会社のウェザーニューズによりますと、現在五分咲きの山崎川沿いのソメイヨシノは、あさって28日に満開になると予想されています。

名古屋城のソメイヨシノは満開に

（花見客 正午ごろ 名古屋城）

「きれい。意外と咲いててきれいだった。今もめっちゃきれいだけど、また満開の日にも来てみたい」



また、名古屋城のソメイヨシノは満開に。城内では来月5日まで日没以降、午後8時までライトアップも行われます。

「ランドセル姿を…」桜と写真を撮りに来る親子も

そして、名古屋城からほど近い、愛知縣護国神社の境内のソメイヨシノは、ほぼ満開に。



（母）

「（子どもが）4月に入学式。今がすごくきれいなので（写真を）撮ろうと思った。ランドセル姿を撮りたいなと思って」



（娘）

Q.桜はどう？

「めちゃくちゃきれいです」



ことし新一年生になる入学前の女の子たちが、桜を前に記念撮影をしていました。

また、神社のシダレザクラは3日前に満開。今年も平和な、日本の春の訪れです。