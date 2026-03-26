徳島駅前の顔、アミコビルの運営は依然として厳しい状況が続いています。



運営会社である「徳島都市開発」の南波岳大社長が突如、退任を表明し、先行きはより不透明に。



どうなる、アミコビル。

（県民は）

「昔とは全然違う、昔は人が多かった」

「階が変わるごとに知り合いに会うぐらいたくさんいた」

「時々利用する。日用品とかプレゼント買ったり」

「ロフト・無印・コスメぐらい」

「あまり利用しない。アミコで利用するのは地下に行くぐらい」

「3階や4階はガラガラ。（新しい）店が入ったと思ったらすぐにやめてしまって、休憩の場所がいっぱい増えている」

徳島駅前の顔、アミコビル。



そのアミコビルを管理・運営する徳島市の第三セクター「徳島都市開発」に3月、激震が走りました。

（徳島都市開発・南波岳大 社長）

「3月いっぱいで辞任させていただく旨を、取締役会の中で承認されました」



企業再生のエキスパートとして、2024年に鳴り物入りで就任した南波岳大社長が突如、辞任を表明。



アミコビル再建を託されてから、わずか1年3か月後のことでした。

（徳島都市開発・南波岳大 社長）

「明確に申し上げると、徳島とアミコのため」

「徳島都市開発代表取締役社長という肩書の中では力が及ばないところがたくさんある」

「アミコ単体の魅力づくりをするのであれば、時間とお金といろいろなものが不足している」

東京都出身の南波社長は、大手百貨店・伊勢丹勤務を経て2019年には羽田空港のブランディングに携わりました。



また、2022年からは、当時、経営不振に陥っていた岩手の老舗百貨店再生を手掛けるなど、初の民間出身社長として大きな期待が寄せられていました。



しかし、市の第三セクターという特殊な状況のもと、その手腕を存分に発揮することはできませんでした。

（徳島都市開発・南波岳大 社長）

「みんなが腹落ちする、『徳島はこういう町に進んでいくんだ』っていうビジョンの中で、アミコの今後の方向性を考えればいい話」

郊外型の大型店舗に客足を奪われる中、市は駅前再生のため都市開発へ20億円を融資しましたが、外部の専門家は「ガバナンスが欠如している」と、都市開発の企業体質を批判しました。

（徳島市・遠藤彰良 市長）

「ガバナンスの充実強化に向けて、大株主として取締役などの経営体制の見直しを徳島都市開発とともに検討していきたい」

批判を受けて市は、都市開発に収支計画の提出を要求。



しかし都市開発は財務状況が厳しいことから提出は困難とし、逆に市に対して融資の返済猶予と追加融資などの支援を求めました。



市議会の委員会で、南波社長はこう訴えます。

（徳島都市開発・南波岳大 社長）

「この街をどういう街にしていきたいかということを、みんなで絵をかいてこういうビルにしていこうという思いを共有すれば」

「またアミコの使い方も変わりますし、アミコに使うお金も変わってくる」



あくまで、アミコビルの再生をまちづくりの一部ととらえる南波社長と、企業としての自立を求める人々との間には、決して埋められない深い溝がありました。



2月、都市開発には市と市議会に対し、今後の収支見込みや課題解決の方向性を示した資料を提出しましたが、これについても厳しい声が相次ぎました。

（朋友会・加村祐志 議員)

「具体的にこれからの計画、（アミコビルを）再生する上で、どのように取り組んでいくのかが入っていない」

（自由民主党 徳島市議団・岡孝治 議員）

「社内で協議するような文書。何の進展もない」

（徳島市・松本泰典 第一副市長）

「（収支）計画の要請を徳島市として言って参りました」

「しかしながら、会社の経営状況がかなり厳しい中で、計画づくりがなかなか出来ないと」

市は引き続き、都市開発に対して収支計画の提出を求めていくということです。



オープンから40年余り、今のアミコに人々が求めるものとは。

（県民は）

「（融資のお金が）有効活用されるのであれば問題ない。大型店舗が入ったり、有名なお店が入ったらいいなとは思う」

「地元にしかないようなお店が入って欲しいし、気軽に来れる感じだともっと賑わうのでは」

「ただ単に出資して社長任せでは（意味ない）、アイデアを県民にアンケートなどで出してもらって、厳選して会議したらいいのでは」

アミコは「駅前の顔」から再び「徳島の顔」となれるのか。



そして県民は、本当にそれを望んでいるのでしょうか。