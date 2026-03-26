「こんな41歳普通いないでしょ」赤西仁、最新イケメン姿に驚きの声「お痩せになりました？」「若返ったね」
「こんな41歳普通いないでしょ」赤西仁、最新イケメン姿に驚きの声「お痩せになりました？」「若返ったね」
元KAT-TUNで歌手の赤西仁さんは3月25日、自身のInstagramを更新。シーバスリーガルのイベントに参加し、イケメン男性とのツーショットなどを公開しました。
【写真】赤西仁のイベントショット・全カット
シーバスリーガルのイベントに参加赤西さんは「シーバスリーガルグローバルブランドアンバサダーであるシャルル・ルクレールのイベントに行ってきました」と報告し、写真を3枚載せています。1枚目は同ブランドのボトルが並ぶゴールドの壁を背景に、F1ドライバーのシャルル・ルクレールさんと並んで立つツーショットです。2枚目は赤西さんのソロショットで、グレーのスーツ姿で佇むスタイリッシュな姿。イケメンぶりを発揮し、多くのファンの注目を集めています。
コメントでは「こんな41歳普通いないでしょ」「良い！やっぱこれくらいの髪の長さが好き！」「髪切ったのも好きいいいかっこよすぎて無理」「ルルルと仁くんの共演、嬉しすぎる」「短髪じんちゃんまた若返ったね」「品があって素敵です」「お痩せになりました？」などのコメントが寄せられています。
タキシード姿を披露2月1日の投稿ではタキシード姿を披露していた赤西さん。今回に比べると少し髪の毛は長めで重たい印象があります。その後に散髪したのかもしれません。今後の投稿にも注目したいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
外部サイト