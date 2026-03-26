【算数クイズ】□、233、377、610、987に入る数字は？ 逆算して答えを導こう
並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・上級編」！
数字がかなり大きくなっていますが、ルール自体はこれまでの問題と同じです。落ち着いて数字の関係性を探ってみましょう。
□, 233, 377, 610, 987
ヒント：後ろに並んでいる数字同士を引き算してみましょう。隠された「足し算のルール」が逆に見えてくるはずです。
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▼解説
今回の数列も、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいます。
233 + 377 = 610
377 + 610 = 987
この法則を一番最初の□に当てはめると、「□ + 233 = 377」になるはずです。これを逆算すると、次のようになります。
377 - 233 = 144
よって、正解は「144」となります。
数字が大きくても、隣り合う数字の差に注目すれば正解にたどり着ける問題でした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
数字がかなり大きくなっていますが、ルール自体はこれまでの問題と同じです。落ち着いて数字の関係性を探ってみましょう。
問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。
□, 233, 377, 610, 987
ヒント：後ろに並んでいる数字同士を引き算してみましょう。隠された「足し算のルール」が逆に見えてくるはずです。
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正解：144正解は「144」でした。
▼解説
今回の数列も、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいます。
233 + 377 = 610
377 + 610 = 987
この法則を一番最初の□に当てはめると、「□ + 233 = 377」になるはずです。これを逆算すると、次のようになります。
377 - 233 = 144
よって、正解は「144」となります。
数字が大きくても、隣り合う数字の差に注目すれば正解にたどり着ける問題でした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)