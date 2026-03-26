調理師にトリマー、子どもたちの夢が広がります。

長崎市の高校で、小中学生が「高校生活」や「職業を体験する」イベントが開かれました。

骨の模型を触って理学療法士の仕事を学びます。

長崎市の長崎玉成高校で、26日に開かれた「玉フェス」

小中学生に進路や将来の自分について考えてもらおうと、学校法人「玉木学園」が2年前から開いていて、今年で3回目です。

県内の児童生徒とその保護者、あわせて約280人が参加し、5つの職業を体験しました。

（小学5年生）

「(調理科で)たくさんのご飯を作って、いろいろな人に食べてもらって、おいしいと言ってもらいたい」

再来年度には、動物専門学校などを目指す人に向けて「普通科どうぶつ愛育コース」を新設する予定で、今回のイベントには長崎バイオパークからの「移動動物園」も登場。

子どもたちは、シバヤギやウサギなど30頭と触れ合いました。

（長崎玉成高校 附属中学部 前田 功 校長）

「子どもたちはいろんな可能性がある。いろんな経験をまずはしてもらって、本人の適正、可能性を探ってもらいたい」

イベントは、来年も春に開催する予定だということです。