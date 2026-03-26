「相変わらず綺麗だな！」田中れいな、コストコで買い物する姿を披露「最近 撮影してよくなったとよね」
元モーニング娘。の田中れいなさんは3月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。コストコで買い物する姿を披露しました。
【写真】田中れいながコストコで買い物する姿
また、「昔からコストコ大好きでね 撮影したらいかんの知らんやったけん 当時、店内で撮ってSNSにあげたらマネージャーさんに『消して!!!』って言われたの思い出した笑」と、過去のエピソードを笑いを交えて振り返りました。
ファンからは、「しっかり管理してくれるマネージャーさんに感謝ですね」「うおー！ コストコ行きたくなってきた」「相変わらず綺麗だな！！」「れーなめっちゃ可愛い」「れいなちゃんが楽しそうで良かった」「れいなコストコ似合うな！」との声が寄せられています。
(文:中村 凪)
【写真】田中れいながコストコで買い物する姿
「コストコ行きたくなってきた」田中さんは「最近 撮影してよくなったとよね カート大きくて海外来たみたい コストコだーいすき」とつづり、2枚の写真を投稿。コストコでの買い物シーンを披露しています。1枚目は、大きなカートに頬杖をつきながらピースをするかわいいショットです。2枚目は巨大な商品棚をバックにした全身ショットで、コストコらしい迫力と楽しさが伝わってきます。
ファンからは、「しっかり管理してくれるマネージャーさんに感謝ですね」「うおー！ コストコ行きたくなってきた」「相変わらず綺麗だな！！」「れーなめっちゃ可愛い」「れいなちゃんが楽しそうで良かった」「れいなコストコ似合うな！」との声が寄せられています。
「胃カメラ苦手ー…」普段の投稿ではプライベートや仕事のオフショットなどを披露している田中さん。24日には「健康診断で胃カメラしたっちゃけど」と報告しています。「胃カメラ苦手ー…」とのことです。併せてTikTok動画の自身のかわいらしい様子も載せているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)