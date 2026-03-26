「メトロ乗ってるだと？！」NiziU・リク、プライベートショット公開！ 「私服もメガネも似合ってる！」
ガールズグループ・NiziUのリクさんは3月25日、自身のInstagramを更新。眼鏡姿のプライベートショットを公開しました。
【写真】NiziU・リクのプライベートショット
ファンからは「ピンクもめちゃくちゃ似合ってる」「お出かけ姿の私服がめちゃめちゃ可愛すぎます」「私服もメガネも似合ってる！！可愛すぎ！！」「めちゃくちゃかわいい！！」「メトロ乗ってるだと？！」「あっかんめがねやばいかわいい」「ほんまどんな格好しても可愛い」と、絶賛の声が寄せられました。
コメントでは「ぜーんぶかわいい」「くーちゃんの日常見れて幸」「困るほどかわいい」などの声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね
(文:五六七 八千代)
【写真】NiziU・リクのプライベートショット
「どんな格好しても可愛い」リクさんは「お出かけ」とつづり、5枚の写真を投稿。1〜3枚目では屋外での様子、4枚目では地下鉄のホーム、5枚目では飲食店でのひとときを披露しました。ピンクのセットアップに白いタートルネック、大きい眼鏡を合わせたコーディネートで、春らしい雰囲気です。
「困るほどかわいい」たびたびプライベートショットを披露しているリクさん。14日には「ここ最近の日常」とつづり、8枚の写真を投稿しました。私服やパジャマと思われるコーディネートでの自撮りに加え、ゲームのスクリーンショットなども公開し、飾らない日常の一コマを見せています。
コメントでは「ぜーんぶかわいい」「くーちゃんの日常見れて幸」「困るほどかわいい」などの声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね
(文:五六七 八千代)