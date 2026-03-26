「お前はやわらかな皮の袋に詰めたヤギのくそとどう違う？」コンプライアンス的にアウトすぎる村上龍の小説『フィジーの小人』を今読むべき理由【書評】

「お前はやわらかな皮の袋に詰めたヤギのくそとどう違う？」コンプライアンス的にアウトすぎる村上龍の小説『フィジーの小人』を今読むべき理由【書評】