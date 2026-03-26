女子ゴルフのアクサ・レディースは27日から3日間、宮崎・UMKCCで開催される。昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）は26日、プロアマ戦に出場して最終調整した。

開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースでツアー5勝目を挙げ、台湾ホンハイ・レディースとVポイント×SMBCレディースは2位。開幕3戦連続2位以内の好成績は88年ツアー制度施行後は初の快挙となる。

佐久間は「毎週上位で戦い続けることは大事。山下美夢有ちゃんも出る試合はずっと優勝争いしているイメージだった。そんなプレーヤーになりたいと思っていたので、少しずつ近づけたらいいと思う」と胸を張った。

前週はアイアンショットの精度に不満を抱えていたが、今大会に向けて「体の変化もありアイアンが軽く感じて、球も軽いかなと思っていたので鉛を貼った。厚い音が出ているのでいいクラブになっている」とクラブの調整も済ませてきた。

この大会も昨年6位に入っておりコースとの相性は悪くない。「優勝スコアは12アンダーくらいかな。今週も状態は悪くないので、自分自身も楽しみにプレーしたい」と自信をにじませた。