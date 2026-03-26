ＳＮＳ上でのアスリートへの誹謗中傷や性的ハラスメントを減らし、アスリートが安心して競技に打ち込める環境づくりを推進する新プロジェクト「リスペクション」の発表記者会見が２６日、都内で行われた。共同代表を務める青学大陸上部の原晋監督、リスペクションアスリートの文田健一郎（ミキハウス）らが出席した。

昨今、ＳＮＳの普及すると同時に、誹謗中傷や女性アスリートへの性的ハラスメントが増加していることが社会問題となっている。そんな中、２月に行われたミラノ・コルティナ五輪では、初の試みとしてＳＮＳを２４時間監視。ＡＩと目視により確認された大会関連の３５万５９７５件の投稿のうち、１９１３件に対して削除申請された。

ＳＮＳでの対策としては、普段は表にでない努力や素顔を投稿する「言葉と写真」を利用した活動が紹介された。原監督は「リスペクションメッセージとフォトを広めていくことによって、マイナス文化をなくしていくことができると思う」と説明。「アスリートは９９・９％プロセス」だとも話し、その一面を見せることで「努力するアスリートの皆さんの写真を見ていただくことで、結果金メダルだろうが１回戦で負けようが、そのプロセスを見たら、誰も誹謗中傷なんてできない」と熱弁した。