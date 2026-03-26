パンクを題材にしているからじゃなくて、観ている人が衝き動かされるからパンク『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』主演・峯田和伸【インタビュー】
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年4月号からの転載です。
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「人生が大きく変わってしまったくらいの体験だった」という『アイデン&ティティ』。峯田和伸は再び、田口監督×宮藤官九郎脚本による青春音楽劇に出演し、パンク・ロックシーンに関わってゆくカメラマン役に挑んだ。
「ずっと前に原作と出合い、自分の物語のように感じていました。傍観者だったユーイチが、カメラを通して当事者になってゆく。映画化と聞いて驚いたし、歌わない役という発想が新鮮でした。いままでは怒ったり泣いたり歌ったり、感情的になる役が多くて。今回は周りの人たちの感情を全部、受け止める役なのも新鮮でしたね。僕が音楽好きになったきっかけはブルーハーツ。小学生のときに衝撃を受けました。大人になり、ブルーハーツの前にはスターリンがいたとか流れを知って最終的に行き着くのは東京ロッカーズ。日本にパンクが最初に鳴らされた瞬間を映画に残せるのは重要だと思いますし、現場で追体験できて興奮しました」
伝説を残したバンドたちに向ける瞳が、きらきら輝いている。
「いい表情をしたいと思っても、自分独りの力ではできないです。いい目をしているとしたら僕の功績ではなく、カメラの後ろにいる役者たちの芝居のおかげ。カメラに映らないときも、すごいライヴパフォーマンスをみせてくれたからだと思います」
エンディングを飾るのは、W主演の若葉竜也とともにカヴァーした『宣戦布告』。
「最後まで強行突破でいく、エモらせない覚悟がカッコいいですよね。しかも観ている人が主人公になれる映画。それまでロックのステージってスタイルが良かったりイケメンだったり、限られた人しか立てない価値観だったのに、裸の自分のまま立てる。いまの自分にも何かできるんじゃないかと思わせる。パンクが題材だからじゃなく、観ている人が衝き動かされるからパンクな映画だと思うんです」
スタイリング：入山浩章 ヘアメイク：杉本あゆみ
取材・文：柴田メグミ 写真：鈴木慶子
衣装協力：シャツ\66.000(Sick/@sick_shibuyatokyo)
みねた・かずのぶ●1977年12月10日生まれ、山形県出身。青春パンクバンド「GOING STEADY」として音楽活動を開始、その後「銀杏BOYZ」を結成。2003年公開の『アイデン&ティティ』で、映画初出演にして初主演。その他の映画出演作に、『ボーイズ・オン・ザ・ラン』『越年 Lovers』など。『僕の名前はズッキーニ』日本語吹き替え版では主人公の声を担当。
『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』
原作：地引雄一『ストリート・キングダム』 監督：田口トモロヲ 出演：峯田和伸、若葉竜也、吉岡里帆 2026年日本 130分 配給：ハピネットファントム・スタジオ 3⽉27⽇よりTOHO シネマズ ⽇⽐⾕ほか全国公開
©2026映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』製作委員会
●1978年。パンクロックの始祖、セックス・ピストルズが解散したその頃、東京の片隅で“何か”が静かに芽吹こうとしていた……。自分たちの音楽を自分たちの手で届けようとした若者たちのムーヴメントを、ひとりのカメラマンの目を通して描出。
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「人生が大きく変わってしまったくらいの体験だった」という『アイデン&ティティ』。峯田和伸は再び、田口監督×宮藤官九郎脚本による青春音楽劇に出演し、パンク・ロックシーンに関わってゆくカメラマン役に挑んだ。
「ずっと前に原作と出合い、自分の物語のように感じていました。傍観者だったユーイチが、カメラを通して当事者になってゆく。映画化と聞いて驚いたし、歌わない役という発想が新鮮でした。いままでは怒ったり泣いたり歌ったり、感情的になる役が多くて。今回は周りの人たちの感情を全部、受け止める役なのも新鮮でしたね。僕が音楽好きになったきっかけはブルーハーツ。小学生のときに衝撃を受けました。大人になり、ブルーハーツの前にはスターリンがいたとか流れを知って最終的に行き着くのは東京ロッカーズ。日本にパンクが最初に鳴らされた瞬間を映画に残せるのは重要だと思いますし、現場で追体験できて興奮しました」
「いい表情をしたいと思っても、自分独りの力ではできないです。いい目をしているとしたら僕の功績ではなく、カメラの後ろにいる役者たちの芝居のおかげ。カメラに映らないときも、すごいライヴパフォーマンスをみせてくれたからだと思います」
エンディングを飾るのは、W主演の若葉竜也とともにカヴァーした『宣戦布告』。
「最後まで強行突破でいく、エモらせない覚悟がカッコいいですよね。しかも観ている人が主人公になれる映画。それまでロックのステージってスタイルが良かったりイケメンだったり、限られた人しか立てない価値観だったのに、裸の自分のまま立てる。いまの自分にも何かできるんじゃないかと思わせる。パンクが題材だからじゃなく、観ている人が衝き動かされるからパンクな映画だと思うんです」
スタイリング：入山浩章 ヘアメイク：杉本あゆみ
取材・文：柴田メグミ 写真：鈴木慶子
衣装協力：シャツ\66.000(Sick/@sick_shibuyatokyo)
みねた・かずのぶ●1977年12月10日生まれ、山形県出身。青春パンクバンド「GOING STEADY」として音楽活動を開始、その後「銀杏BOYZ」を結成。2003年公開の『アイデン&ティティ』で、映画初出演にして初主演。その他の映画出演作に、『ボーイズ・オン・ザ・ラン』『越年 Lovers』など。『僕の名前はズッキーニ』日本語吹き替え版では主人公の声を担当。
『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』
原作：地引雄一『ストリート・キングダム』 監督：田口トモロヲ 出演：峯田和伸、若葉竜也、吉岡里帆 2026年日本 130分 配給：ハピネットファントム・スタジオ 3⽉27⽇よりTOHO シネマズ ⽇⽐⾕ほか全国公開
©2026映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』製作委員会
●1978年。パンクロックの始祖、セックス・ピストルズが解散したその頃、東京の片隅で“何か”が静かに芽吹こうとしていた……。自分たちの音楽を自分たちの手で届けようとした若者たちのムーヴメントを、ひとりのカメラマンの目を通して描出。