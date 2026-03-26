お笑いタレントのもう中学生（４３）と妻で女優・モデルの恵理（３２）が２６日、地元・長野県の信越放送のローカルワイド番組「ずくだせテレビ」（月〜金曜・後１時５５分）に出演し、結婚を生報告。出会いやなれそめを明かした。

もう中学生は２５日放送の日本テレビ系「有吉の壁 ２時間生放送ＳＰ」で結婚を発表。一夜明けた２６日、ともにリポーターを務める同番組で生報告となり、「ずくテレ婚」と命名した。

信越放送の近くだというロケ先から生中継で出演。グレーのスーツにチェックシャツの姿で登場し、スタジオのアナウンサーから祝福されると「ありがとうございます」と約４秒、深々と頭を下げて笑顔を見せた。

出会いのきっかけは「単刀直入に…ずくだせテレビさんがきっかけで、出会わさせていただきまして」と言い、丁寧に頭を下げる。「最初は話だったりとか、会話だったのですが…」。共演したあるロケを思い出す。「恵理さんが、ちょっとボヤといいますか、ロケ中にちょっとだけ火があがったことがあったんですよ。その時に恵理さんが、フ〜ッ！って、全力で息で吹き消して、その危険な場面を救ってくれた。それにすごく感動しまして」と、恵理に恋心を抱いた瞬間を明かした。

恵理の好きなところを聞かれると「伝説の８日間というのがありまして…」と話し始める。「信じられないくらい、お笑いでドン滑りしまして。これはお笑いの会場の空気か、というくらい、全員が無音になり無言になり。ものすごく肩を落としてしまった日があったんですよ」と、“スベって”落ち込んだ日があったという。「（恵理さんに）お伝ええしましたら、『じゃあ私行くね』とおっしゃっていただき。急に来てくださり、励ましてくださり。それで私の気持ちが８日間をかけて回復したという、伝説の８日間というものがありました」。恵理の優しさに惹かれたと語った。

恵理は、停めた車の中から中継をつないで出演。「きょうですね、友だちがお祝いしてくれるということで、ご飯に出かけていて」と状況を説明した。

もう中学生とは、２０２４年１０月２６日のロケで一緒になったそう。交際期間を問われると「そうですね、ざっくり１年ちょっとという形でもよいでしょうか」とニッコリ。婚姻届を提出したのは３月５日だと明かし、この日は、天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安と４つがそろった“最強開運日”だった。「すごくいい日で、東京で入籍をさせていただきました」という。２５日に結婚を発表してからは「とんでもない通知が入ってます」と反響の大きさを感じていた。